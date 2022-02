Αθλητικά

Euroleague: η Μπαρτσελόνα συνέτριψε τον Παναθηναϊκό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια άσχημη εμφάνιση από τους "πράσινους" που δεν κατάφεραν να αντιδράσουν στο παιχνίδι των Ισπανών.

Το κάκιστο, γεμάτο λάθη, δεύτερο δεκάλεπτο έθεσε τον Παναθηναϊκό γρήγορα εκτός πλάνου, απέναντι στην ισχυρή Μπαρτσελόνα, η οποία στο... ρελαντί έφτασε άνετα στο τελικό 86-60, για την 25η αγωνιστική της Euroleague, δίνοντας συνέχεια με ρεκόρ 19-5 στην «καταδίωξη» της κορυφής και υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στη 17η ήττα τους και στην ολοκλήρωση της «διαβολοβδομάδας» με ακόμη μία απογοήτευση (2/2 ήττες).

Με 17 λάθη, 1/12 τρίποντα και ηττημένος κατά κράτος στον τομέα των ριμπάουντ (21 έναντι 35), ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία τύχη μέσα στο «Palau Blaugrana», χάνοντας την επαφή στη δεύτερη περίοδο και μπαίνοντας πρώρα σε θέση... κομπάρσου στον αγώνα.

Οι 18 πόντοι, του Γιώργου Παπαγιάννη ήταν ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός σε μία αναμέτρηση που οι υπόλοιποι «πράσινοι» έμειναν... μετεξεταστέοι, εν τη απουσία των Ιωάννη Παπαπέτρου και Νεμάνια Νέντοβιτς.

Από τους «μπλαουγκράνα», που βασίστηκαν στον επιθετικό πλουραλισμό τους (σκόραραν και οι 12), ξεχώρισε ο Νάιτζελ Χέις με 14 πόντους και ο Ντάντε Έξουμ με 12.

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 45-25, 63-42, 86-60

Η Μπαρτσελόνα εστίασε τις επιθέσεις της μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού και με τη φροντ λάιν της να είναι ασταμάτητη, ξέφυγε για πρώτη φορά στο 5΄ με νταμπλ σκορ (10-5). Ωστόσο, η σωστή «τροφοδότηση» του Παπαγιάννη και τα αντανακλαστικά του στην άμυνα, βοήθησαν τον Παναθηναϊκό να απαντήσει και να παραμείνει απειλητικός μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου, χωρίς όμως να πετύχει την ανατροπή (17-15).

Ωστόσο, στη δεύτερη περίοδο τα διαδοχικά λάθη των «πράσινων» (13 μέχρι το ημίχρονο) και η αστοχία από τα 6.75 (1/6 τρίποντα)... αποσυντόνισαν το «τριφύλλι», το οποίο «κόλλησε» στην αντίπαλη άμυνα, δέχθηκε επιμέρους σκορ 13-2 μέχρι το 15΄ και βρέθηκε για πρώτη φορά στο -13 (30-17). Χωρίς να παρουσιάσει σημάδια αντίδρασης, ο Παναθηναϊκός είδε την Μπαρτσελόνα να ανεβάζει τη διαφορά, παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -20 (45-25).

Η άμυνα του Παναθηναϊκού είχε διάρκεια στην τρίτη περίοδο, αλλά η προβληματική δημιουργία του και η χαμένη μάχη των ριμπάουντ δεν δημιούργησαν συνθήκες ανάκαμψης για τους «πράσινους», οι οποίοι έκλεισαν το δεκάλεπτο σταθερά στο -21 (63-42). Τυπικής διαδικασίας το υπόλοιπο της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα να παίρνει μία επαγγελματική και... ξεκούραστη νίκη, την τρίτη διαδοχική.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιαβόρ, Μόγκουλκοτς, Τραβίτσκι

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Γιασικεβίτσιους): Ντέιβις 4, Έξουμ 12 (2), Σανλί 8, Σμιτς 5 (1), Χέιζ 14 (2), Λαπροβίτολα 5 (1), Κούριτς 5 (1), Γιοκουμπάιτις 9 (1), Μίροτιτς 9 (1), Νάτζι 4, Καλάθης 7 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Πρίφτης): Μέικον 12, Παπαγιάννης 18, Μποχωρίδης 7 (1), Καββαδάς 2, Κασελάκης 3, Γουάιτ 9, Γιόβιτς 2, Έβανς 2, Μαντζούκας 1, Σαντ-Ρος 4.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός – Ελένη Τοπαλούδη: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Χρήστος Σαρτζετάκης: Πότε θα γίνει η κηδεία του

Μητέρα Τζωρτζίνας στα 3 παιδιά της: Σας έχω θυμώσει που αφήσατε την αγκαλιά μου άδεια