Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες - Πεκίνο 2022: Η ελληνική αποστολή

Για 20η φορά συμμετέχει στην διοργάνωση η χώρα μας. Δείτε την αναδρομή με την ελληνική παρουσία στους προηγούμενους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Ελλάδα μετέχει με πέντε αθλητές/τριες στους 24ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο (4-20 Φεβρουαρίου 2022) και συνολικά για 20η φορά στη διοργάνωση.

Η χώρα μας συμμετείχε για πρώτη φορά στους Αγώνες του Γκάρμις-Παρτενκίρχεν το 1936 με έναν αθλητή και από τότε μετέχει ανελλιπώς σε όλες τις διοργανώσεις, εξαιρουμένης αυτής του 1960, όταν δεν μετείχαν Έλληνες και τη γαλανόλευκη στην παρέλαση έφερε υπάλληλος του προξενείου.

Η μεγαλύτερη ομάδα που έστειλε η Ελλάδα σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν το 2002 στο Σολτ Λέικ Σίτι, όπου έλαβαν μέρος 10 αθλητές μας.

Οι αθλητές-τριες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας είναι οι Απόστολος Αγγέλης, Μαρία Ντάνου και Νεφέλη Τίτα, οι οποίοι θα αγωνιστούν στους Δρόμους Αντοχής και οι Ιωάννης Αντωνίου και Μαρία Ελένη Τσιόβολου στο Αλπικό Σκι. Οι προπονητές που θα συνοδεύσουν τους αθλητές στο Πεκίνο είναι οι Τιμολέων Τσουρέκας και Χρήστος Τίτας για τους Δρόμους Αντοχής και οι Στέργιος Πάππος και Αλέξανδρος Τσακνάκης για το Αλπικό Σκι. Αρχηγός αποστολής είναι ο Δημοσθένης Γυρούσης και αναπληρωτής αρχηγός αποστολής ο Στράτος Καρέτος.

Σύντομα βιογραφικά Αθλητών

Απόστολος Αγγέλης: Ο Απόστολος Αγγέλης γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 24 Ιουνίου 1993. Είναι αθλητής του ΕΟΣ Μετσόβου και ξεκίνησε να κάνει σκι στα 11 χρόνια του. Κέρδισε πολλούς τίτλους στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και πλέον αγωνίζεται στο υψηλότερο παγκόσμιο επίπεδο, στο άθλημα του Διάθλου. Είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας από το 2008. Έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε τρεις Βαλκανικούς Αγώνες χιονοδρομίας (2015, 2017, 2019) ενώ έχει συμμετάσχει σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες ( Sochi 2014 και PyeongChang 2018) καθώς και σε πολλά παγκόσμια πρωταθλήματα σαν αθλητής του Διάθλου και των Δρόμων Αντοχής.

Ιωάννης Αντωνίου: Ο Ιωάννης Αντωνίου γεννήθηκε στη Λαμία στις 27 Ιανουαρίου 1995, είναι στους καλύτερους αθλητές της Αλπικής Χιονοδρομίας των τελευταίων ετών, με εξαιρετικές επιδόσεις από πολύ μικρή ηλικία. Έμαθε να κάνει σκι από την ηλικία των τεσσάρων ετών, με τη βοήθεια του πατέρα του. Το επόμενο βήμα το έκανε με τον σύλλογό του, ΕΟΣ Καρπενησίου, συμμετέχοντας στους πρώτους αγώνες. Είναι μέλος της Εθνικής Ελλάδας Ανδρών Χιονοδρομίας από το 2011 με συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες, ενώ έχει μία προηγούμενη Ολυμπιακή Συμμετοχή στους Αγώνες της PyeongChang 2018. Έχει κατακτήσει την 3η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Roccarasoτης Ιταλίας το 2012 στης κατηγορία Εφήβων.

Μαρία Ντάνου: Η Μαρία Ντάνου γεννήθηκε στη Βέροια στις 3 Μαρτίου 1990. Ξεκίνησε τα πρώτα της αθλητικά βήματα στον ΕΟΣ Νάουσας, ενώ από πολύ νωρίς διάλεξε το δύσκολο δρόμο επιλέγοντας ως άθλημα τους δρόμους αντοχής. Συμμετείχε σε δύο Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, Vancouver 2010 και Pyeong Chang 2018 καθώς και σε πολλά Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Έχει κατακτήσει πολλές φορές τον τίτλο της Πανελλήνιας Πρωταθλήτριας ενώ είναι ενεργή αθλήτρια της FIS εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε διεθνείς αγώνες από το 2015. Είναι μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Olympian / World Olympian Association (WOA) και εργάζεται στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ξιφασκίας που εδρεύει στην Λωζάνη της Ελβετίας.

Νεφέλη Τίτα: Η Νεφέλη Τίτα γεννήθηκε στη Φλώρινα στις 11 Φεβρουαρίου 2003, όπου και κατοικεί. Είναι αθλήτρια δρόμων αντοχής και αγωνίζεται στο σύλλογο ΑΟ Φλώρινας. Ξεκίνησε το σκι από την ηλικία των 4 έτων λόγω του πατέρα της Χρήστου Τίτα προπονητής χιονοδρομίας. Είναι κάτοχος πανελληνίων και βαλκανικών νικών στη χιονοδρομία, με σηματικές στιγμές στην αθλητική της καριέρα τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Λωζάνη 2020 και σε 2 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ανδρών-Γυναικών Seefeld 2019 & Oberstdorf 2021.

Μαρία Ελένη Τσιόβολου: Η Μαρία Ελένη Τσιόβολου γεννήθηκε στον Βόλο στις 7 Ιανουαρίου 2001. Η Μένια όπως είναι γνωστή στον χώρο του Αλπικού Σκι, ξεκίνησε να κάνει σκι στον ΕΟΣ Βόλου, σε ηλικία 7 ετών. Η ενασχόληση με το άθλημα έγινε πιο εντατική από την στιγμή που ανέλαβε την προ-αγωνιστική ομάδα ο τέως αθλητής της Εθνικής ομάδας και προπονητής της μέχρι και σήμερα Αλέξανδρος Τσακνάκης. Η Μένια είναι κυπελλούχος Ελλάδος τα 4 τελευταία χρόνια στην κατηγορία U16 και πανελληνιονίκης επίσης στο Σλάλομ και Γιγαντιαίο Σλάλομ. Είναι μια εξαιρετική αθλήτρια η οποία έχει κάνει αξιόλογα αποτελέσματα και στο εξωτερικό στις κατηγορίες Παίδων Κορασίδων με αποκορύφωμα την 2η θέση στο Γιγαντιαίο Σλάλομ στην Vratna της Σλοβακίας, το 2016.

