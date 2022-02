Κόσμος

Μπάιντεν: η δημοτικότητα του “χτύπησε” ιστορικό ναδίρ

Στο χαμηλότερο ποσοστό από την έναρξη της θητείας του, υποχώρησε η δημοφιλία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Το ποσοστό των Αμερικανών οι οποίοι εγκρίνουν τα πεπραγμένα του προέδρου Τζο Μπάιντεν υποχώρησε αυτή την εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του, στοιχείο που ηχεί συναγερμό για το Δημοκρατικό Κόμμα, καθώς διατρέχει κίνδυνο να απολέσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, υποδεικνύει δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Η αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση σε εθνική κλίμακα, που διενεργήθηκε τη 2η και την 3η Φεβρουαρίου, ανέδειξε ότι μόλις το 41% των αμερικανών ενηλίκων εγκρίνει τα πεπραγμένα του κ. Μπάιντεν αφότου ανέλαβε την εξουσία, το 56% αποδοκιμάζει τις επιδόσεις του, ενώ οι υπόλοιποι δεν είναι σίγουροι. Την περασμένη εβδομάδα, η κυλιόμενη αυτή έρευνα υπεδείκνυε ότι το 45% ενέκρινε τα πεπραγμένα του αρχηγού του κράτους, ενώ το 50% τα αποδοκίμαζε.

Άλλο εύρημα της δημοσκόπησης: η κόπωση των Αμερικανών με την πανδημία του νέου κορονοϊού και τον οικονομικό της αντίκτυπο κορυφώνεται. Περίπου οι έξι στους δέκα πολίτες θεωρούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, με την οικονομία και τη δημόσια υγεία να ανησυχούν περισσότερο την πλειοψηφία τους.

Αφού παρέμεινε πάνω από το 50% τους πρώτους μήνες που άσκησε την εξουσία, η δημοτικότητα του Τζο Μπάιντεν άρχισε να πέφτει περί τα μέσα του Αυγούστου, όταν οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 σημείωσαν εκ νέου ραγδαία αύξηση στις ΗΠΑ, ενώ η κυβέρνηση του Αφγανιστάν, που υποστηριζόταν από την Ουάσινγκτον, κατέρρευσε.

Οι Δημοκρατικοί ανησυχούν ολοένα περισσότερο ότι η δυσαρέσκεια για την προεδρία του κ. Μπάιντεν θα τους κοστίσει την απώλεια της πλειοψηφίας που διατηρούν και στα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου. Αν οι Ρεπουμπλικάνοι εξασφαλίσουν τον έλεγχο είτε της Βουλής των Αντιπροσώπων, είτε της Γερουσίας, η νομοθετική ατζέντα του προέδρου θα είναι καταδικασμένη.

Η δημοτικότητα του κ. Μπάιντεν παραμένει πάντως πάνω από το χαμηλότερο επίπεδο αυτής του προκατόχου του, του Ντόναλντ Τραμπ, που την είχε δει να πέφτει ως ακόμη και στο 33% τον Δεκέμβριο του 2017.

Η δημοσκόπηση έγινε σε δείγμα 1.005 ενηλίκων, οι 443 εκ των οποίων δήλωσαν υποστηρικτές των Δημοκρατικών και οι 377 υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±4%.

