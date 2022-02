Κοινωνία

Πειραιάς: Νεκρός από φωτιά σε μηχανουργείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρησης, στον Πειραιά.

Τραγωδία στον Πειραιά, από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα, σε στοά, στο κέντρο της πόλης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο μηχανουργείο, επιχείρησαν 14 πυροσβέσες με 5 οχήματα.

Στην διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες που είχαν σπεύσει στην επιχείρηση, που στεγάζεται σε ακίνητο επί της Δημ. Γούναρη, στον Πειραιά, εντόπισαν ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του.

Πληροφορίες από πηγές της Πυροσβεστικής, αναφέρουν πως νεκρός είναι ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 65 ετών, ο θάνατος του οποίου αποδίδεται, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, σε εισπνοή αναθυμιάσεων.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε κατάστημα επί της Δημ. Γούναρη στον Πειραιά. Επιχειρούν 14 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 4, 2022





Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: ευνοεί τον 23χρονο ο διαχωρισμός της δικογραφίας

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: δεκάδες χιλιάδες θάνατοι στην Ελλάδα ετησίως

Μπακογιάννης - “Ρουβίκωνας”: η ομιλία, τα συνθήματα και το “χαφιεδότσουρμο” (εικόνες)