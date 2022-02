Κόσμος

Μινεάπολη: Νεκρός αφροαμερικανός από αστυνομικά πυρά (βίντεο)

Κι άλλο θύμα αστυνομικής βίας στην πόλη όπου πέθανε ο Τζορτζ Φλόιντ, σηκώνει νέο κύμα αντιδράσεων στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία της Μινεάπολης δημοσιοποίησε χθες Πέμπτη βίντεο που εικονίζει τον θάνατο την προηγουμένη νεαρού μαύρου στην πόλη όπου πέθανε ο Τζορτζ Φλόιντ το 2020· η οικογένειά του ζητεί να χυθεί φως στις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Ο Αμίρ Λοκ, 22 ετών, σκοτώθηκε όταν ομάδα των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας (SWAT) της Μινεάπολης εισέβαλε σε διαμέρισμα στη μητρόπολη των βόρειων ΗΠΑ λίγο πριν από τις 07:00 προχθές Τετάρτη, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Star Tribune.

Το βίντεο της εφόδου, που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ, εικονίζει αστυνομικούς να ανοίγουν την πόρτα του διαμερίσματος χρησιμοποιώντας κλειδί, να μπαίνουν, να ανακοινώνουν την παρουσία τους και κατόπιν να διανύουν λίγα βήματα προς το σαλόνι, όπου άνδρας είναι ξαπλωμένος στον καναπέ, κουκουλωμένος με κουβέρτα. Όταν πάει να ανασηκωθεί, κρατώντας πιστόλι στο χέρι, αστυνομικός τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής τρεις φορές.

Σε ανακοίνωσή τους προχθές Τετάρτη, οι αρχές διαβεβαίωσαν πως «σχεδόν εννέα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό τους, οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένοπλο, οπλισμένο με πιστόλι στραμμένο προς την κατεύθυνσή τους».

Μέσα σε «μια στιγμή», αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και «ο ενήλικος άνδρας τραυματίστηκε», συνεχίζει η ανακοίνωση, που διευκρινίζει ότι το θύμα υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο.

Η έφοδος της ομάδας συνδεόταν με υπόθεση στη γειτονική πόλη Σεντ Πολ, στην οποία ωστόσο δεν ήταν αναμεμιγμένος ο Αμίρ Λοκ, σύμφωνα με τη Σταρ Τρίμπιουν, η οποία επικαλέστηκε τρεις ανώνυμες πηγές προσκείμενες στην αστυνομία.

Η εφημερίδα αποκάλυψε ακόμη ότι σύμφωνα με τις ραδιοεπικοινωνίες της αστυνομίας πριν από την επίθεση, η ομάδα των ειδικών δυνάμεων εκτελούσε ένταλμα ερεύνης από τα λεγόμενα «no-knock», που επιτρέπει δηλαδή στις δυνάμεις επιβολής της τάξης να παραβιάζουν πόρτες χωρίς προηγουμένως να ανακοινώσουν την παρουσία τους.

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για να πάρουμε απαντήσεις για αυτή την υπόθεση, ώσπου η οικογένεια του Αμίρ, που πενθεί, να μπορέσει να γυρίσει σελίδα», τόνισε σε ανακοίνωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο ο πολύ γνωστός αμερικανός ποινικολόγος Μπεν Κραμπ, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει μεταξύ άλλων την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ και ανέλαβε να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της οικογένειας Λοκ.

Την 25η Μαΐου 2020, ο Ντέρεκ Σόβιν, βετεράνος αστυνομικός στη Μινεάπολη, έβαλε το γόνατό του στον σβέρκο του Τζορτζ Φλόιντ και συνέχισε να τον πιέζει επί σχεδόν δέκα λεπτά, αψηφώντας τους διερχόμενους και τον αφροαμερικανό που τον εκλιπαρούσε καθώς αδυνατούσε να αναπνεύσει.

Η σκηνή, που καταγράφηκε σε βίντεο και γνώρισε τεράστια διάδοση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, πυροδότησε μαζικές κινητοποιήσεις και βίαια επεισόδια στη Μινεάπολη, σε ολόκληρες τις ΗΠΑ αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Ο δικηγόρος και μέλη της οικογένεια του Αμίρ Λοκ έχουν προγραμματίσει να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 10:00 (τοπική ώρα· 18:00 ώρα Ελλάδας).

