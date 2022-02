Πολιτική

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί - Πλεύρης: απόλυση ή αναστολή σύμβασης για όλο το 2022

Τι είπε για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, τους τριψήφιους θανάτους ημερησίως από κορονοϊό, τα χάπια και τα εμβόλια, αλλά και τις μονιμοποιήσεις χιλιάδων επικουρικών γιατρών στο ΕΣΥ.

Καλεσμένος του Γιώργου Παπαδάκη, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Παρασκευής ο Υπουργός Υγείας.

Ο Θάνος Πλεύρης είπε πως η πανδημία κορονοϊού παραμένει «παρούσα» και ανέφερε πως από τα δεδομένα για τον τριψήφιο αριθμό θανάτων καθημερινά προκύπτει πως «το 85% των θανάτων αφορά ανεμβολίαστους ασθενείς, ηλικίας άνω των 70 ετών», σημειώνοντας πως έχει ζητήσει να κοιτάξουν ο ΕΟΔΥ και ο κ. Ζαούτης και με διαφορετικό πρίσμα τους φακέλους.

Σχετικά με την έξαρση στους νεκρούς από επιπλοκές του κορονοϊού, ο κ. Πλεύρης είπε πως «το τέταρτο κύμα της Δέλτα μας βρήκε σε μικρότερη εμβολιαστική κάλυψη, καθυστερούν πολλά περιστατικά να φτάσουν στα νοσοκομεία, ενώ και σε πολλά περιφερειακά νοσοκομεία δεν υπάρχει η ίδια παροχή φροντίδας με τα νοσοκομεία μεγάλων πόλεων και αυτό πρέπει να διορθωθεί»

Για τους συμβασιούχους επικουρικούς υγειονομικούς που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο κ. Πλεύρης ανέφερε πως «για τους 12.000 επικουρικούς, που λήγουν οι συμβάσεις τους στις 31 Μαρτίου, θα κάνουμε ρύθμιση για παράταση των συμβάσεων μέχρι περίπου το τέλος του έτους, ενώ παράλληλα θα υπάρξει μοριοδότηση τους, λόγω της εμπειρίας που έχουν αποκομίσει και παράλληλα βγαίνει προκήρυξη για 4.000 θέσεις στο ΕΣΥ».

Αναφορικά με την αναστολή σύμβασης που ισχύει για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, ο Υπουργός Υγείας είπε αρχικώς πως «δεν είναι στην σκέψη μας μια επέκταση της αναστολής σε όσους δεν έχουν κάνει την ενισχυτική δόση του εμβολίου».

Συμπλήρωσε πως «για όσους υγειονομικούς δεν έχουν εμβολιαστεί, λήγει στις 31 Μαρτίου η αναστολή σύμβασης. Στις 31 Μαρτίου η Κυβέρνηση ή θα παρατείνει την διορία αυτή ή θα πει ότι είναι προαπαιτούμενος ο εμβολιασμός για να προσφέρει κάποιος τις υπηρεσίες του στο ΕΣΥ. Ακόμη δεν έχει ληφθεί απόφαση, ωστόσο η εισήγηση η δική μου είναι πως όποιος δεν εμβολιαστεί, δεν μπορεί να είναι στο ΕΣΥ».

Ο Θάνος Πλεύρης προσέθεσε πως «οι παραγγελίες που κάνουμε και σε φάρμακα και σε εμβόλια είναι για το σύνολο του 2022. Η πρόβλεψη της ΕΕ είναι πως και σε αποκλιμάκωση να μπούμε σε ότι αφορά τα κρούσματα και τους σκληρούς δείκτες, θα πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση και της κατάστασης το φθινόπωρο. Επομένως, αν υπάρξει παράταση στην αναστολή (σύμβασης των ανεμβολίαστων υγειονομικών) θα είναι για μεγάλο διάστημα, πιθανώς μέχρι το τέλος του έτους, για αυτό θα είναι μέχρι τότε και η επέκταση των συμβάσεων των επικουρικών υγειονομικών».

Σχετικά με τα αντι-ικά χάπια κατά του κορονοϊού, ο Υπουργός Υγείας είπε πως «αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη παρτίδα των μονοκλωνικών αντισωμάτων, έχουμε για πρώτη φορά τα χάπια της Merck και πλέον έχουμε την παράδοση κατ΄ οίκον των χαπιών που εγκρίνονται από τους γιατρούς και την Επιτροπή. Προς τα τέλη του μήνα ή στις αρχές Μαρτίου θα έχουμε τις πρώτες παρτίδες και των χαπιών της Pfizer και θα υπάρχει επάρκεια χαπιών».

Επεσήμανε ωστόσο πως «παραμένει το εμβόλιο η πρώτη άμυνα μας, το χάπι είναι επικουρικό. Σε έναν ανεμβολίαστο, ακόμη και αν πάρει το χάπι, παραμένει μεγάλος ο κίνδυνος για την ζωή του. Έρευνες αναφέρουν πως αν δώσουμε 1000 χάπια, μπορούμε να αποσοβήσουμε 50 θανάτους, που δεν είναι καθόλου λίγοι».

«Η Ελλάδα φέρνει όλα τα εμβόλια που εγκρίνει ο EMA. Ότι εγκρίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έρχεται και στην Ελλάδα. Είχαμε και παλαιότερα το εμβόλιο της Johnson που δεν ήταν τεχνολογίας m-rna», σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

Τέλος, για το πιστοποιητικό εμβολιασμού που λήγει στο 7μήνο μετά από την δεύτερη δόση, ο Υπουργός Υγείας είπε πως «για να φθάσουμε από το 67% στο 84% του ενήλικου πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί, πήραμε μια σειρά από σκληρές αποφάσεις. Ήδη, το 85% όσων είχαν δικαίωμα, έχουν κάνει την αναμνηστική δόση. Πιστεύω και αυτοί που δεν την έχουν κάνει, θα σπεύσουν να κάνουν την αναμνηστική δόση».

