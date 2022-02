Life

“VINYΛΙΟ”: νέο αφιέρωμα στην δεκαετία του ’80

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια ξεχωριστή Παρασκευή, με αναδρομή και διαδρομή σε μια εποχή λατρεμένη για πολλούς, που μοιάζει, αλλά δεν είναι και τόσο… μακρινή!

Το «VINYΛΙΟ» τα… σπάει και αυτή την Παρασκευή, συνεχίζοντας το ταξίδι του στη δεκαετία του ’80.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου στις 20:00, φορούν τα ρούχα μιας ξεχωριστής δεκαετίας και παρουσιάζουν, με χιούμορ και νοσταλγία, τα highlight μιας ολόκληρης εποχής.

Τα κορυφαία ελληνικά γεγονότα, οι σημαντικότερες αθλητικές στιγμές, οι χαρακτηριστικές κομμώσεις, η μόδα, τα ντυσίματα, οι τάσεις, τα παιχνίδια που αγαπήσαμε, τα κυρίαρχα μουσικά ρεύματα και όχι μόνο!

Όσα χαρακτήρισαν μια δεκαετία, που έχουμε βαθιά στην καρδιά μας, έρχονται στον ΑΝΤ1, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, για να μας θυμίσουν όσα αγαπήσαμε, αλλά και όσα (ξε)χάσαμε από αυτήν ...

Μη χάσετε στο «VINYΛΙΟ», αυτής της Παρασκευής στις 20:00, το Β’ μέρος του αφιερώματος στη δεκαετία του ‘80!

Instagram: @vinylio_official

Facebook: @vinyliotvshow

E-mail εκπομπής: info@vinyliotvshow.gr

«VINYΛΙΟ». Κάθε Παρασκευή στις 20:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί - Πλεύρης: απόλυση ή αναστολή σύμβασης για όλο το 2022

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: δεκάδες χιλιάδες θάνατοι στην Ελλάδα ετησίως

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: ευνοεί τον 23χρονο ο διαχωρισμός της δικογραφίας