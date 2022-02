Life

“Άγριες Μέλισσες”: 4 νέα επεισόδια που καθηλώνουν (εικόνες)

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική στον ΑΝΤ1, από Δευτέρα έως και Πέμπτη βράδυ.

Από την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται στον ΑΝΤ1 με 4 νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν τους τηλεθεατές, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:15, αμέσως μετά από την αγαπημένη σειρά «Ήλιος», που μεταδίδεται σε νέα ώρα.

Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 61

Ο Δούκας προτείνει στο χωριό να συμμαχήσουν εναντίον του Ακύλα για να αποτρέψουν το σχέδιο του αεροδρομίου στο Διαφάνι. Ο Κωνσταντής μεταφέρεται, εσπευσμένα, στο νοσοκομείο και δίνει μάχη για τη ζωή του. Θα τα καταφέρει; Ο Πέτρος παίρνει στα χέρια του μια πληροφορία που θα ρίξει περισσότερο φως στη δολοφονία του αδερφού του.

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 62

Ο Κωνσταντής είναι στο νοσοκομείο και η Δρόσω βρίσκεται αντιμέτωπη με τη Μυρσίνη και τον Δούκα. Ο Μελέτης υποψιάζεται τον Ακύλα για τη δολοφονική επίθεση εναντίον του Κωνσταντή, ενώ ο Πέτρος μαζεύει πληροφορίες από μια απρόσμενη πηγή στην Αθήνα. Όλοι είναι ανάστατοι με τα νέα σχέδια του Ακύλα και προσπαθούν ν’ αποφασίσουν αν θα συμμαχήσουν με τον Δούκα. Ο Νικηφόρος ρωτάει την Ασημίνα τον λόγο που τον αποφεύγει και συγκρούεται με τη Ρένα. Ο Άλκης Σαραντόπουλος αποκαλύπτει στην Ουρανία την αλήθεια για την κατάσταση των επιχειρήσεών του. Ο Ακύλας παίζει το τελευταίο του χαρτί για να πείσει τη Ζωή να επιστρέψει, ενώ η Ελένη ανακαλύπτει παράνομες εφημερίδες μέσα στο σπίτι. Η Βιολέτα δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από το παρελθόν.

Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 63

Η Ελένη συγκρούεται με τον Λάμπρο για τις εφημερίδες και του ζητά να σταματήσει. Ο Ακύλας εκβιάζει τον Λευτέρη για να πείσει τη Ζωή να επιστρέψει σπίτι. Ο ερχομός του Σταμάτη, με τον μικρό Ζαχαρία, φέρνει αναστάτωση σε όλο το χωριό και πιο πολύ στη Βιολέτα. Κι ενώ ο Δούκας συνεχίζει να ψάχνει συμμάχους για να πολεμήσει τον Ακύλα, ο Νικηφόρος ξεκαθαρίζει στη Ρένα και τη Μυρσίνη ότι δε θα ανεχτεί εμπλοκές στο θέμα του Σέργιου. Η Ουρανία φοβάται πως θα χάσει τα πάντα εξαιτίας του Άλκη και δεν ξέρει πώς να το πει στον Κυριάκο. Ο Ζάχος αιφνιδιάζει τις αδελφές Σταμίρη κατηγορώντας τις για αντιστασιακή δράση.

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 64

Η Ασημίνα ομολογεί στον Ζάχο πως είναι υπεύθυνη για τις εφημερίδες και ο Ζάχος αποφασίζει να λάβει μέτρα. Η Ζωή βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα. Ο Ακύλας απαντάει σκληρά στο τελεσίγραφο του Μελέτη. Η Ελένη συγκρούεται με τον Πέτρο και τον Λάμπρο. Ο Σταμάτης αποκαλύπτει στη Βιολέτα ποιος είναι ο Ζαχαρίας, ενώ η Ουρανία, στρυμωγμένη, ομολογεί στον Μπάμπη την αλήθεια. Η Δρόσω έχει αμφιβολίες για τη Ρένα, τη στιγμή που ο Νικηφόρος έρχεται αντιμέτωπος με τον Μόρτζο. Η Αντιγόνη διώχνει τον Δούκα από το σπίτι της, ενώ μια μεγάλη αποκάλυψη θα γεμίσει την Ελένη άγχος και αγωνία…

