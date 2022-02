Κόσμος

Ουκρανία: Συναντήσεις Μακρόν με Πούτιν και Ζελένσκι

Πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας για διάλογο προς αποκλιμάκωση τα έντασης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα και την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο, καταβάλλοντας μία ακόμη προσπάθεια για να αποκλιμακώσει την ένταση μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε τις τελευταίες ημέρες τηλεφωνικές επαφές με τον Ρώσο και τον Ουκρανό ομολόγους του, αλλά και με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν προκειμένου να μεσολαβήσει για την αποκλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης.

Οι δύο αυτές συναντήσεις θα γίνουν πρόσωπο με πρόσωπο, διευκρίνισε το Μέγαρο των Ηλυσίων, αλλά “σε συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους”.

Ο Μακρόν και οι σύμβουλοί του έχουν εξάλλου συνομιλήσει τηλεφωνικά με πολλούς Ευρωπαίους ομολόγους τους τις τελευταίες ημέρες, υπενθύμισε η γαλλική προεδρία.

Η ένταση παραμένει οξυμένη τις τελευταίες ώρες, αφού η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι διαθέτει αποδείξεις –τις οποίες δεν παρουσίασε-- ότι η Μόσχα σκοπεύει να βιντεοσκοπήσει μια ψεύτικη επίθεση της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα για να εισβάλει στη γειτονική της χώρας.

Το Κίεβο εμφανίζεται πιο μετριοπαθές, με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Ολέκσιι Ρεζνίκοφ να χαρακτηρίζει χθες, Πέμπτη, “μικρό” τον κίνδυνο “σημαντικής κλιμάκωσης” της σύγκρουσης.

Χθες, Πέμπτη, ο Μακρόν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν και με τον Ζελένσκι.

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ρωσίας συζήτησαν κυρίως “τις εγγυήσεις ασφαλείας” που ζητεί η Μόσχα, στην τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αυτή την εβδομάδα για το θέμα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, κάνοντας λόγο για έναν “εποικοδομητικό διάλογο”.

Οι Μακρόν και Πούτιν είχαν συναντηθεί τελευταία φορά το καλοκαίρι του 2019, όταν ο Γάλλος πρόεδρος τον είχε καλέσει στο Φρούριο του Μπρεγκανσόν, στη νότια Γαλλία. Ο Γάλλος πρόεδρος ήταν προγραμματισμένο να μεταβεί στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Πούτιν την άνοιξη του 2020, αλλά η επίσκεψη αναβλήθηκε λόγω της υγειονομικής κρίσης.

