Κηφισιά: “Χρυσή” διάρρηξη σε πολυτελή μεζονέτα

Η καταγγελία της γυναίκας που επέστρεψε στο σπίτι της κι ήρθε αντιμέτωπη με τη χειρότερη εικόνα.

Πολυτελής μεζονέτα στην Κηφισιά μπήκε στο στόχαστρο διαρρηκτών, το βράδυ της Πέμπτης.

Η ιδιοκτήτρια βιοτεχνίας και του σπιτιού, έλειπε όταν οι διαρρήκτες κατάφεραν να «τρυπώσουν», μέσω μιας μπαλκονόπορτας.

Η ιδιοκτήτρια, έλειπε από το σπίτι την ώρα της διάρρηξης. Ανακάλυψε την κλοπή, μόλις επέστεψε σπίτι της, ενώ όπως είπε στους αστυνομικούς της έκλεψαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια, έγιναν διαρρήξεις και σε τρία ακόμα σπίτια στην περιοχή.

