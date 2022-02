Παράξενα

Μουσικό Σχολείο - Ίλιον: σάλος για τον μαθητή με την φούστα και τον καθηγητή (βίντεο)

Οξείες και ποικίλες αντιδράσεις για τα σχόλια του εκπαιδευτικού και την στάση των συμμαθητών του παιδιού. Τι λέει ο Μιχάλης Λώλης για τους τρανς αστυνομικούς που υπηρετούν στο Σώμα.

Στην επικαιρότητα παραμένει, εγείροντας αντιδράσεις, το θέμα της αντιμετώπισης μαθητή του Μουσικού Σχολείου Ιλίου από καθηγητή, όταν αντίκρισε το παιδί της πρώτης Γυμνασίου να φοράει φούστα.

Όπως ειπώθηκε μεταξύ πολλών άλλων, το παιδί δεν πήγε στο σχολείο ντυμένο με την φούστα από το σπίτι του, αλλά την φόρεσε ενώ βρισκόταν στον δρόμο ή μέσα στο σχολείο.

Εν τω μεταξύ, εντολή για να διερευνηθεί το περιστατικό με τον καθηγητή που επιτέθηκε λεκτικά σε παιδί μουσικού σχολείου επειδή φόρεσε φούστα, έδωσε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κοπτσης. Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη με τους συμμαθητές του παιδιού να αντιδρούν άμεσα και ως ένδειξη διαμαρτυρίας προσήλθαν στο σχολείο φορώντας τα κορίτσια γραβάτα και τα αγόρια φούστα. Ο γενικός γραμματέας πραγματοποίησε σύσκεψη με την Διευθύντρια του σχολείου και τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής, όπου δόθηκε διαβεβαίωση ότι στο σχολείο εξομαλύνθηκε η κατάσταση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο πρώην διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, είπε πως «στο σχολείο επικρατεί από χρόνια η ελευθερία της έκφρασης. Η συμπεριφορά του καθηγητή είναι καταδικαστέα και δεν αφορά τον «κορμό» του Συλλόγου Καθηγητών ή την διευθύντρια. Ο συγκεκριμένος καθηγητής έχει απομακρυνθεί αυτήν την στιγμή από το σχολείο. Θα γίνει ΕΔΕ και θα δούμε τι θα προκύψει. Από όσο γνωρίζω είναι ένας καινούριος καθηγητής, που είναι πρώτη χρονιά στο σχολείο και που δεν έχει σχέση με τον κύριο κορμό των καθηγητών».

Στην εκπομπή προβλήθηκαν ακόμη σχόλια που έκαναν υπό διαφορετικό πρίσμα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που καταφέρθηκε κατά του καθηγητή, αλλά και η Τέτα Καμπουρέλη, που είπε πως υπάρχουν στερεότυπα από δεκαετίες, που δεν μπορούν να «ξεπεραστούν» άμεσα.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και ο ακτιβιστής αστυνομικός Μιχάλης Λώλης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «έχει συμβεί να εμφανιστεί αστυνομικός με γυναικεία ρούχα στην δουλειά. Έχει συμβεί, έχουμε δύο τρανς άτομα στην Αστυνομία. Είναι παράδειγμα αποδοχής. Όλοι οι συνάδελφοι τους μιλάμε με το όνομα του κοινωνικού τους φύλου που δεν είναι το κανονικό. Το ένα είναι από χρόνια στο Σώμα και το άλλο πρόσφατα».

