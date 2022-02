Οικονομία

Αττική Οδός – αποζημιώσεις: Ανοίγει η πλατφόρμα για τα 2000 ευρώ

Τι χρειάζεται για την υποβολή της αίτησης για να αποζημιωθούν όσοι εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό.

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης σε όσους εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίδα».

Σε πρώτη φάση, θα δηλωθούν τα στοιχεία του οχήματος, η είσοδος και η έξοδος στην Αττική Οδό, καθώς και ο χρόνος που έγιναν αυτές.

Θα ζητηθούν, επίσης, προσωπικά στοιχεία, όπως τηλέφωνο e-mail και τραπεζικός λογαριασμός, για την κατάθεση των χρημάτων.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν κι αν κι εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο κάθε οδηγός θα υποβάλλει επιπλέον δικαιολογητικά.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει γύρω στη μία το μεσημέρι.

