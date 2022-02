ΣΕΗ - Διαγραφή ηθοποιών: οι αποφάσεις για τρεις πρωταγωνιστές (βίντεο)

Life

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τους δημοφιλείς ηθοποιούς και τις αποφάσεις που σχετίζονται με την εξέταση των καταγγελιών σε βάρος τους.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών έχει λάβει απόφαση για την διαγραφή από το ΣΕΗ των Παύλου Χαϊκάλη, Γιώργου Κιμούλη και Πέτρου Φιλιππίδη και αναμένεται την Πέμπτη να ενημερωθεί επισήμως ο Πρόεδρος του ΣΕΗ για τις αποφάσεις που αφορούν αυτούς τους ηθοποιούς, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» και ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης, αποσαφηνίζοντας πως οι αποφάσεις αφορούν διαφορετικές κατηγορίες για κάθε καλλιτέχνη και έχουν βασιστεί στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΣΕΗ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας είπε πως «εμείς δεν έχουμε πάρει ακόμη τον φάκελο από το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πάρει τον φάκελο, θα τον ανοίξει και το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει εάν θα συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για να ληφθεί εκεί, κατά πλειοψηφία, η όποια απόφαση περί διαγραφής ή μη».

Απαντώντας σε ερώτηση για την μεγάλη χρονική διάρκεια της διαδικασίας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ο Σπύρος Μπιμπίλας είπε πως χρειάστηκε να καταθέσουν πάρα πολλοί μάρτυρες, καθώς και ότι οι συνεδριάσεις του οργάνου επηρεάζονταν και από τις εργασιακές υποχρεώσεις των ηθοποιών που συγκροτούν το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

«Ηθικά αφορά τους ηθοποιούς εάν θα διαγραφούν από το ΣΕΗ», απάντησε ο Σπύρος Μπιμπίλας σε ερώτηση της Φαίης Σκορδά.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

