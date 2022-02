Κόσμος

Τουρκία - Παναγία Σουμελά: Πρόκληση με χορούς και μουσική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυνατή μουσική και χοροί στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά για την προώθηση του τουρισμούα από την Τουρκία.

Ένα βίντεο κλιπ ήρθε από την Τουρκία για να προκαλέσει ξανά καθώς όπως φαίνεται στην Ιερά Μoνή της Παναγίας της Σουμελά, στήθηκε πάρτι με χορούς και μουσική.

Στο βίντεο φαίνεται να παίζουν δυνατά μουσική και να διασκεδάζουν στο μοναστήρι, ενώ ακούγεται ακόμη και μία καμπάνα να ηχεί, κάτι που προκάλεσε κριτική σχετικά με τη βεβήλωσης του μνημείου.

Οι αντιδράσεις ήρθαν και από τους ίδιους τους Τούρκους, πολλοί από τους οποίους τόνισαν πως δεν είναι λογικό σε ένα μνημείο πολιτισμικής κληρονομίας, πολύ ευαίσθητο καθώς πέφτουν βράχοι, να δώθηκε άδεια για να στηθεί κάτι τέτοιο.

Η εκδήλωση αυτή, που βίντεό της κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, είχε σκοπό την προβολή της μονής της Παναγίας Σουμελά ως τουριστικό προορισμό.