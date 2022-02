Life

“Το Πρωινό” - Λιγνάδης: μαρτυρία από άνδρα που κατήγγειλε βιασμό (βίντεο)

Τι λέει ο ένας εκ των κατηγόρων του καλλιτέχνη, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης. Τι αναφέρει η συνήγορος δύο άλλων ανδρών, που μήνυσαν τον Δημήτρη Λιγνάδη για σεξουαλική κακοποίηση τους.

«Εγώ την αλήθεια είπα, όπως και όλοι οι μάρτυρες. Είναι προφυλακισμένος για κάποιον λόγο. Εγώ έκανα την μήνυση για να μην περάσουν και άλλα παιδιά ότι πέρασα εγώ. Εάν δεν είχε χαράξει την καθημερινότητα, την προσωπικότητα και την ζωή μου, δεν θα λεγόταν και βιασμός και δεν θα έκανα μήνυση. Εγώ θέλω να φυλακιστεί, να “φάει” την ποινή για ότι έχει κάνει», είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ένας εκ των τεσσάρων ανδρών που έχουν μηνύσει τον Δημήτρη Λιγνάδη για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση τους.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ενόψει της δίκης που ξεκινά σε λίγες ημέρες, η Μαρία Κουρτέση, συνήγορος δύο άλλων κατηγόρων του πρώην Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, επεσήμανε πως «είναι έτοιμοι για την δίκη, είναι άνθρωποι που πήγαν επισήμως στις Αρχές και κατέθεσαν και απάντησαν σε πολλά ερωτήματα του εισαγγελέα και της ανακρίτριας».

Σημείωσε δε πως το γεγονός ότι οι καταγγελίες τους δεν έγιναν αμέσως μετά τα γεγονότα που υποστηρίζουν ότι συνέβησαν, δεν μειώνει κατ΄ ελάχιστον την αξία των καταγγελιών ή το βάσιμο των ισχυρισμών τους.

