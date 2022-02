Οικονομία

Αγρότες: επτά μέτρα στήριξης

Οι ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα μέτρα στήριξης των αγροτών.

Επτά νέα μέτρα στήριξης των αγροτών, συνολικού ύψους 170 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα.

«Αυτή η κυβέρνηση, και προσωπικά ο πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποδείξει ότι θεωρεί τον πρωτογενή τομέα ραχοκοκαλιά ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας» δήλωσε ο κ. Λιβανός, τονίζοντας, μεταξύ άλλων: «Τη δύσκολη αυτή ώρα των πολλαπλών μεγάλων εισαγόμενων κρίσεων, στεκόμαστε δίπλα στους παραγωγούς με πράξεις, όχι με λόγια. Η κυβέρνηση, το 2021, παρά το σφικτό δημοσιονομικό πλαίσιο, στήριξε τους αγρότες μας με 1 δισ. ευρώ».

Συγκεκριμένα, ο κ. Λιβανός ανακοίνωσε ότι:

Υπεγράφη, από κοινού με τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, η κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης για την περίοδο από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2021, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. «Οι αγρότες μας θα δουν το ποσό αυτό να συμψηφίζεται με τον επόμενο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος», ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία διακοπή ρεύματος πριν την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο θα καλυφθεί το 50% της ρήτρας αναπροσαρμογής για τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις, μέτρο το οποίο θα εξειδικευτεί με σχετική απόφαση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μειώνεται ο ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13% στο 6%, ενώ ενισχύονται οι κτηνοτρόφοι με επιδότηση ύψους 7% επί του κύκλου εργασιών, δηλαδή επί του τζίρου που θα έχουν από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2022, με το ύψος της ενίσχυσης να εκτιμάται ότι φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ.

Μειώνεται μόνιμα ο ΦΠΑ στα λιπάσματα από το 24% στο 13%, μία παρέμβαση ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Εντάσσεται στο Μεταφορικό Ισοδύναμο η μεταφορά ζωοτροφών στην Κρήτη για το έτος 2022, μία παρέμβαση ύψους 8 εκατ. ευρώ. Αυτό το μέτρο θα εξειδικευτεί με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αυξάνεται κατά 50% το πρόγραμμα των μικρών νησιών του Αιγαίου για τη μεταφορά ζωοτροφών, δηλαδή κατά 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Άμεση έκδοση της ΚΥΑ από το υπουργείο Οικονομικών ως προς την ήδη εξαγγελθείσα επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τους νέους αγρότες που ανήκουν σε συλλογικά σχήματα και σε όσους εντάσσονται σε συμβολαιακή γεωργία, ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Οι σημερινές εξαγγελίες του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέχουν έτη φωτός από όσα απαιτούνται για μια πραγματική ανακούφιση των αγροτοπαραγωγών, που συνθλίβονται από την εκτίναξη του κόστους παραγωγής, τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα που επιβάλλουν τα μονοπώλια, την ΚΑΠ που έχει προγράψει την αγροτιά για χάρη των μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Τα εξαγγελθέντα μέτρα αποτελούν επίσης εμπαιγμό για τους βιοπαλαιστές αγρότες, καθώς στην πλειοψηφία τους πρόκειται για αναμάσημα μέτρων, που έχουν ήδη εξαγγελθεί και τώρα εξειδικεύονται. Οι βιοπαλαιστές αγρότες της χώρας μας έχουν εμπειρία και γνωρίζουν πολύ καλά ότι το δίκιο τους θα κριθεί στα μπλόκα του αγώνα. Το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματά τους και συμβάλλει με τις δυνάμεις του στον πανελλαδικό συντονισμό της πάλης τους. Οι εργατοϋπάλληλοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα έχουν συμφέρον να συμπαραταχθούν σε αυτόν τον αγώνα, να αντισταθούν στην πολιτική ΕΕ - κυβερνήσεων, που εντείνει την εκμετάλλευση και την καταλήστευση του μόχθου τους από το κεφάλαιο».