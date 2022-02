Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: τριήμερο με δράση και αποκαλύψεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Για έναν μήνα περίεργο, με πολλά και διάφορα πράγματα, με καταστάσεις που δυναμιτίζουν το κλίμα», έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, «το Σαββατοκύριακο θα είναι έντονο και μας παρακινεί για δράση, ενώ πρόκειται να μάθουμε και κρυφές αλήθειες, που θα φέρει στην επιφάνεια ο Πλούτωνας».

Η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε πως αυτές τις ημέρες βλέπουμε να κυριαρχούν στις συζητήσεις μας διαφορετικές αντιλήψεις.

Όπως εξήγησε η αστρολόγος της εκπομπής, «σήμερα, η Σελήνη έως το μεσημέρι είναι στους Ιχθύες με την Αφροδίτη και τον Ποσειδώνα να μας κάνουν να ονειρευόμαστε και να κάνουμε ωραία σχέδια».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

