Πολιτική

Διαθήκη Άκη Τσοχατζόπουλου: Μυστήριο και διακοπή της δίκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τις 25 Φεβρουαρίου πήγε η δίκη για τη διαθήκη του πρώην Υπουργού Άμυνας, που θα γινόταν σήμερα.

Διεκόπη η δίκη για τη διαθήκη του Άκη Τσοχατζόπουλου, η οποία ήταν προγραμματισμένη να εκδικαστεί σήμερα και παραπέμπεται για τις 25 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για δικογραφία η οποία φέρνει αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη τη χήρα του πρώην Υπουργού, Βίκυ Σταμάτη και τον ξάδελφο του εκλιπόντος, Νίκο Ζήγρα.

Η υπόθεση, που μπορεί να οδηγήσει τους δύο ακόμα και στη φυλακή, αφορά σε «μαύρο» χρήμα.

Πρόκειται για το «χρυσό ασφαλιστήριο συμβόλαιο» της Ελβετίας, ύψους 500.000 ελβετικών φράγκων, δηλαδή 481.000 ευρώ.

Στο δικαστήριο βρέθηκε σήμερα ο Νίκος Ζήγρας, ενώ η Βίκυ Σταμάτη ήταν απούσα.

Για την υπόθεση αυτή το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε καταδικάσει τον Οκτώβριο του 2020 τη Βίκυ Σταμάτη και τον Νίκο Ζήγρα σε ποινή κάθειρξης έξι ετών. Επίσης, είχε επιβάλει στον καθέναν χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Οι ίδιες ποινές είχαν επιβληθεί και στον εκλιπόντα πρώην υπουργό.

Ωστόσο, και στους τρεις το δικαστήριο είχε χορηγήσει αναστολή στην έκτιση των ποινών τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.