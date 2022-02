Κοινωνία

“Ελπίδα” - Δήμος Γλυφάδας: δωρεάν καυσόξυλα σε πολίτες από τα σπασμένα δέντρα (εικόνες)

Τα δέντρα που έπεσαν από την κακοκαιρία κόβονται και διανέμονται δωρεάν στους κατοίκους της Γλυφάδας.

Ένα πρωτότυπο τρόπο βρήκε ο δήμος Γλυφάδας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα που είχε δημιουργηθεί από τα εκατοντάδες σπασμένα δέντρα που υπήρξαν από την κακοκαιρία. Τα ξύλα συγκεντρώνονται συνεχώς σε ένα συγκεκριμένο χώρο, κόβονται και στην συνέχεια διανέμονται δωρεάν στους δημότες.

Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν ιδιαιτέρως μεγάλη καθώς μέχρι στιγμής οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 7 χιλιάδες. «Όλα τα δέντρα και κλαδιά ήδη τεμαχίζονται, με ευθύνη του Δήμου μας, και θα διανεμηθούν δωρεάν ως ξυλεία στους δημότες και κατοίκους της πόλης μας, για να ζεστάνουν τα σπίτια τους τις πολλές κρύες ημέρες που έχει ακόμα αυτός ο χειμώνας», τόνισε ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου.

Οι δημότες το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να μπουν στην σελίδα του δήμου Γλυφάδας και να κάνουν ηλεκτρονικά την αίτηση. Στην συνέχεια θα σταλεί sms και email προκειμένου οι πολίτες να προσέλθουν στον χώρο και να παραλάβουν τα ξύλα. Παράλληλα ο Γιώργος Παπανικολάου δεσμεύτηκε πως θα αντικατασταθούν όλα τα δέντρα που καταστράφηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.

