“Το Πρωινό” - Ιορδανίδης για Φιλιππίδη: από “φόβος και τρόμος”... πλέον “είναι γυμνός” (βίντεο)

Ο κουμπάρος του προφυλακισμένου καλλιτέχνη μιλά πρώτη φορά για τους λόγους που έφεραν πολύχρονη διακοπή των σχέσεων τους. Τι λέει για τον χαρακτήρα του συναδέλφου του και την “εξουσία” του.

Για την σχέση του με την συνάδελφο και σύζυγο του Θάλεια Ματίκα, τα παιδιά τους και την στάση τους απέναντι στον ίδιο και στο επάγγελμα του, αλλά και για την απώλεια δεκάδων κιλών μίλησε ο Τάσος Ιορδανίδης, που ήταν καλεσμένος την Παρασκευή στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά και για την θυελλώδη σχέση με τον κουμπάρο του Πέτρο Φιλιππίδη, με τον οποίο ο ίδιος και η σύζυγος του έχουν διακόψει κάθε επαφή τα τελευταία 8-9 χρόνια.

«Για να έχουμε να μιλήσουμε τόσα χρόνια με τον Πέτρο Φιλιππίδη, κάτι συμβαίνει και αυτό αφορά τα επαγγελματικά. Δεν φθάσαμε σε σημείο να συζητήσουμε για την διαφορά μας. Είμαστε όλοι εκρηκτικοί χαρακτήρες και περισσότερο ο Πέτρος και επειδή υπήρχε και ένας σεβασμός, καθώς ήταν και παλαιότερος, είπαμε πως πρέπει να συνεχίσουμε σε χωριστούς δρόμους», είπε ο Τάσος Ιορδανίδης.

Ερωτηθείς για τα συναισθήματα του και τις σκέψεις του, αφού άκουσε τις καταγγελίες, ο Τάσος Ιορδανίδης σημείωσε «εξεπλάγην όταν άκουσα τις καταγγελίες για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Πλέον θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη, οπότε εμείς δεν έχουμε να πούμε και πολλά».

Συνεχίζοντας ο ηθοποιός ανέφερε πως «Εγώ και η Θάλεια (ενν. Ματίκα) είμαστε με αυτούς που, παραφράζοντας τον ποιητή, τραγουδάμε για να ενώσουμε τον κόσμο και όχι για να χωρίσουμε. Δεν είναι όλοι έτσι… Η μεγαλύτερη τιμωρία για τον καλλιτέχνη είναι να μην τον θέλει ο κόσμος».

Ο Τάσος Ιορδανίδης επεσήμανε πως «αυτό που περνάει τώρα ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει να κάνει και με τον χαρακτήρα του. Όταν έχεις μια εξουσία στα χέρια σου από τον χώρο σου και την διαχειρίζεσαι λάθος, αποδεικνύεται πως “ο βασιλιάς είναι γυμνός”», τονίζοντας πως αυτό που αναδείχθηκε με το κίνημα #MeToo και όχι μόνο στο θέατρο είναι ότι μπορεί να βρουν φωνή και δύναμη όλοι, όσοι αδύναμοι και αν αισθάνονται.

Στρέφοντας τα βέλη του κατά του Πέτρου Φιλιππίδη, ο Τάσος Ιορδανίδης είπε πως «όταν ήταν στα “δυνατά” του, ήταν δύσκολο να μιλήσει κάποιος, υπήρχε φόβος από τους ανθρώπους του χώρου. Όταν πας για το μεροκάματο, γιατί εμείς ψάχνουμε κάθε τόσο δουλειά, δεν είναι εύκολο να μιλήσεις. Είναι ένας από τους δέκα ηθοποιούς στην Ελλάδα, που είχαν τόση δύναμη και εξουσία, μην κρυβόμαστε. Βέβαια, να μην αναιρέσουμε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης υπήρξε ένας ηθοποιός με τεράστιο εκτόπισμα».

