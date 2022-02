Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: “Είχαν ρωτήσει και τον γιο μου στο ίδιο σημείο…”

Συγκινούν τα όσα έγραψε μία μάνα σε σημείωμα που άφησε εκεί που δολοφονήθηκε ο Άλκης.

Η άγρια δολοφονία του 19χρονου φιλάθλου του Άρη, έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί κεράκια και σημειώματα που αποχαιρετούν τον άτυχο νέο, μεταξύ αυτών και μίας μητέρας, που όπως αποκαλύπτει, θα μπορούσε να έχει και ο γιος της την ίδια μοίρα, πριν από κάποια χρόνια στο ίδιο ακριβώς σημείο.

Τα όσα έγραψε η μητέρα αυτή, συγκινούν:

«Κάποτε σε αυτό το σημείο είχε ρωτήσει τον γιο μου, 14 χρονών τότε, ένας περίεργος τύπος, περίπου 25 ετών, ‘τι ομάδα είσαι’.

Ο γιος μου απάντησε ‘τίποτα δεν ασχολούμαι’ και εκείνος έφυγε. Σκέφτομαι τι θα γινόταν αν απαντούσε Άρης, ΠΑΟΚ κτλ. Αυτός ο ίδιος τύπος σήμερα σκότωσε εσένα χωρίς να σε ρωτήσει, χωρίς να σε ξέρει, πριν προλάβεις να ζήσεις, να ονειρευτείς ,να μεγαλώσεις ,να ερωτευτείς.

Συγγνώμη από εμένα που δεν βοήθησα να εξαφανιστούν, ώστε τώρα να ζεις. Συγγνώμη για τη σάπια κοινωνία, τους σάπιους πολιτικούς, τη σάπια δικαιοσύνη, που όλοι αυτοί φταίνε για το ταξίδι σου ψηλά στους ουρανούς. Ίσως εκεί να είναι καλύτερα».

Πηγη: voria.gr

