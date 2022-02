Τεχνολογία - Επιστήμη

“Phising”: Τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής απάτης

Σύσκεψη της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για το φαινόμενο ηλεκτρονικής απάτης.

Tα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ηλεκτρονικής απάτης με τη μέθοδο "phishing" αποφασίστηκαν στην τρίτη σύσκεψη της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπό τον συντονισμό του υφυπουργού, Ελευθέριου Οικονόμου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η ημερήσια διάταξη αφορούσε:

στην αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα για την ευαισθητοποίηση του συναλλακτικού κοινού αναφορικά με τις ηλεκτρονικές απάτες εν γένει, και ειδικότερα με τις απάτες τύπου phishing,

στο σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επόμενων δράσεων της Ομάδας Εργασίας.

Όσον αφορά το πρώτο, αξιολογήθηκε ως επιτυχής η πρώτη κοινή διαφημιστική καμπάνια, για την προληπτική ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, με μήνυμα «Μια Παύση Αρκεί για να Αποφύγουμε την Ηλεκτρονική Απάτη». Το μήνυμα επικοινωνήθηκε σε αυξημένη κάλυψη και συχνότητα, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των συμβάντων και την ενίσχυση - ενθάρρυνση της επικοινωνίας των πελατών, που έλαβαν ύποπτα μηνύματα, με τις τράπεζες τους για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Παράλληλα, αξιολογήθηκε θετικά η 24ωρη δυνατότητα που παρέχουν τα Call Centers των Τραπεζών στους πελάτες τους, οι οποίοι καταγγέλλουν περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης και εξυπηρετούνται με προτεραιότητα.

Τα επόμενα βήματα

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, αποφασίστηκε:

H συνέχιση ενημέρωσης του κοινού τους επομένους μήνες, με ακόμη πιο εμφατικό τρόπο, με νέο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό ενημερωτικό υλικό, καθώς η ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης κρίνεται επιτακτική,

η θέσπιση σειράς θεσμικών - νομοθετικών μέτρων, ώστε οι τράπεζες να έχουν τον αναγκαίο χρόνο απόκρισης, αλλά και τα πρόσφορα μέσα, προκειμένου να παρέχουν ουσιαστική αρωγή σε πελάτες - θύματα απάτης,

η εντατικοποίηση της συνεργασίας Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Αρχών Επιβολής του Νόμου στον τομέα της καταστολής, με αφορμή τις πρόσφατες επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας στην εξάρθρωση διεθνών εγκληματικών οργανώσεων στον τομέα των απατών σε συνέργεια με Ευρωπαϊκές Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Τσουβάλας Κωνσταντίνος, ο κ. Πάσχας Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Ταξίαρχος κ. Σταγάκης Μαρίνος, Διευθυντής Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Παπακώστας Βασίλειος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου κος Βουρλιώτης Χαράλαμπος, Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ο κ. Ιωάννου Σταύρος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η κ. Απαλαγάκη Χαρίκλεια, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, και ο κ. Γραμματικός Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Τραπέζης Πειραιώς.

