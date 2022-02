Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδι: Ποια είναι τα πλούσια οφέλη του;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάθε πως να το συμπεριλάβεις στη διατροφή σου!

Όπως όλα τα φρούτα έτσι και το ρόδι αποτελεί μια φυσική πηγή από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε τα θρεπτικά της συστατικά. Γνώριζες όμως πως το ρόδι μπορεί να οφελήσει την υγεία σου πολύ περισσότερο από όσο περίμενες;

Αν όχι, είσαι στο σωστό μέρος! Μάθε λοιπόν και εσύ πως το να συμπεριλάβεις στη διατροφή σου το ρόδι θα σε βοηθήσει με τρόπους που ούτε καν μπορείς να φανταστείς.

1. Βελτίωση της υγείας στων οστών

Έπειτα από δυό μελέτες, αποδείχθηκε ότι τόσο ο χυμός, όσο και το εκχύλισμα των σπόρων του ροδιού μπορεί να είναι δυνητικά ωφέλιμα ειδικά για τις γυναίκες μέσης ηλικίας, στην εμμηνόπαυση. Με αποτέλεσμα τα οστά να έχουν περισσότερη αντοχή.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: η ημέρα που ξεκληρίστηκε η κορυφαία ομάδα

Πέθανε η Μαριανίνα Κριεζή

Δολοφονία Άλκη: Συλλήψεις και νέα εντάλματα