“Rouk Zouk Special”: Κυριακή με “Mega Καλημέρα” VS “Πάμε Δανάη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο special επεισόδιο για καλό σκοπό. Αυτήν την Κυριακή στις 20:00 στον ΑΝΤ1.

Την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου στις 20:00 το «ROUK ZOUK SPECIAL» και η Ζέτα Μακρυπούλια κάνουν παιχνίδι με το «MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ» και το «ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ». Μία απολαυστική τηλεοπτική αναμέτρηση με έντονο ανταγωνισμό και μοναδικές ατάκες, καθώς όλοι δηλώνουν έτοιμοι να ρουκζουκάρουν, αλλά και να κερδίσουν για καλό σκοπό, για την «ΕΛΕΠΑΠ».

«MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ» VS «ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ»

Ελεονώρα Μελέτη, Κώστας Τσουρός, Φλορίντα Πετρουτσέλι, Θανάσης Πάτρας και Γιώργος Σκρομπόλας διασταυρώνουν τα ξίφη τους με τους Δανάη Μπάρκα, Άρη Καβατζίκη, Δέσποινα Καμπούρη, Γιώργο Κρικοριάν και Τίμο Ζαχαράτο.

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Η ομάδα του «Πάμε Δανάη» έρχεται στο «Rouk Zouk Special»… προπονημένη, ενώ η ομάδα του «Mega Καλημέρα» είναι σίγουρη ότι θα νικήσει και προσφέρει γλυκά στους αντίπαλους για να τους «παρηγορήσει».

Η Ελεονώρα Μελέτη αν δεν γκρινιάξει, θα γκρινιάξει, γιατί δεν… γκρίνιαξε!

Τι συμβαίνει στη Δανάη Μπάρκα όταν ο Δάσκαλος πατάει το μπάζερ;

Ο Κώστας Τσουρός μάς δίνει νέες πικάντικες πληροφορίες για το «πεπόνι».

Για ποιο λόγο ο Άρης Καβατζίκης θέλει να ξεπεράσει τη μικροβιοφοβία;

Το ιταλικό ταμπεραμέντο της Φλορίντας Πετρουτσέλι δίνει άλλο αέρα στις περιγραφές της.

Ο Γιώργος Σκρομπόλας θέλει πάντα την ένταση του ραδιοφώνου σε ζυγό αριθμό!

Η Ελεονώρα Μελέτη κάνει γυμναστικές επιδείξεις στο πλατό.

Η Φλορίντα Πετρουτσέλι μάς αποκαλύπτει ποια στάση επιλέγει για να κοιμηθεί και γιατί.

Ο Τίμος Ζαχαράτος εξομολογείται πως το βράδυ μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι για να συγυρίσει το σπίτι.

Το «Μας Κούφανες» αυτής της Κυριακής μάς ανοίγει την όρεξη, ενώ η Φλορίντα Πετρουτσέλι καταφέρνει να «κουφάνει» τη Ζέτα Μακρυπούλια!

Πώς θα περιγράψει ο Κώστας Τσουρός το «τομάρι» στη Φλορίντα Πετρουτσέλι;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00

