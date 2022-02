Πολιτική

Τσίπρας: Σε οικονομική ασφυξία νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με καταναλωτές και καταστηματάρχες στην αγορά της Νίκαιας συνομίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η επίθεση στην κυβέρνηση και η απάντηση Οικονόμου.

Η «οικονομική ασφυξία» στην οποία έχουν περιέλθει νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω του κύματος ακρίβειας βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχε σήμερα με καταναλωτές και καταστηματάρχες στην αγορά της Νίκαιας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.

«Καλό θα ήταν ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του να βγουν από την προστασία των γραφείων τους, από τη γυάλα που είναι κλεισμένοι, και να περπατήσουν μία μέρα σε μία λαϊκή περιοχή. Σε όποια περιοχή της χώρας θέλουν. Να μιλήσουν με τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, με τον απλό κόσμο», σημείωσε ο Αλ. Τσίπρας μετά την επίσκεψη στην αγορά της Νίκαιας.

«Η αγορά στενάζει. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι σε απόγνωση. Οι πολίτες βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να συρρικνώνεται. Η ακρίβεια πια δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στο μέσο νοικοκυριό. Η βενζίνη σκαρφαλώνει στα 2 ευρώ. Οι τιμές του ρεύματος αυξάνονται δύο και τρεις φορές και δεν μπορούν να αντέξουν ούτε τα νοικοκυριά ούτε οι επιχειρήσεις», τόνισε, σχολιάζοντας πως «δεν πάει άλλο» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη «σήμερα η κυβέρνηση να σταματήσει να παριστάνει τον τροχονόμο των καρτέλ και να δοθεί διέξοδος».

«Σήμερα, τώρα, πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 800 ευρώ για να ενισχυθεί το εισόδημα των μισθωτών και να κινηθεί η αγορά. Σήμερα, τώρα, πρέπει να υπάρξει παρέμβαση ώστε να αποκλιμακωθούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπτό επίπεδο που προβλέπει η Κομισιόν. Να μειωθεί στον κατώτατο συντελεστή ο ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής και κατανάλωσης», είπε χαρακτηριστικά, καταλογίζοντας στην κυβέρνησης ότι «αρνείται να υλοποιήσει» αυτά μέτρα γιατί «το μυαλό της είναι πώς θα στηρίξει τους έχοντες και όχι αυτούς που με μόχθο προσπαθούν και καταφέρνουν να τα βγάζουν πέρα».

«Χρειάζεται λοιπόν η λαϊκή ετυμηγορία. Οι εκλογές που θα δώσουν μία προοδευτική κυβέρνηση, που θα στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Που θα κάνει από την πρώτη μέρα πράξη αυτά τα μέτρα, που θα μπορέσουν να στηρίξουν τους εργαζόμενους, τα νοικοκυριά, τους καταναλωτές, τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες», κατέληξε ο Αλ. Τσίπρας.

4

Οικονόμου: Παρήλθε ανεπιστρεπτί η εποχή που ο Τσίπρας παρουσιαζόταν σαν τον Χουντίνι της πολιτικής

Στα «πυρά» του Αλέξη Τσίπρα προς την κυβέρνηση απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου με ανακοίνωσή του στην οποία αναφέρει:

«Η εποχή που ο κ. Τσίπρας παρουσιαζόταν σαν τον Χουντίνι της πολιτικής, που υποδυόταν πως είχε μια μαγική λύση για όλα τα προβλήματα, παρήλθε ανεπιστρεπτί. Όλοι ξέρουν πια ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο μόνος που δεν το έχει κατανοήσει είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, ο οποίος παραμένει προσκολλημένος στην εποχή πριν από το 2015, την εποχή των εύκολων ψευδών υποσχέσεων. Οι πολίτες κατανοούν ότι η κυβέρνησή μας παλεύει καθημερινά για να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες κρίσεις ενέργειας και ακρίβειας αγαθών. Έχουμε παράσχει και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε έμπρακτη στήριξη στις επιχειρήσεις και το εισόδημα των πολιτών και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η απάντηση στα προβλήματα γίνεται με δράσεις και πράξεις, όχι με επιδερμικές και έωλες διαπιστώσεις.»

Απάντηση Ηλιόπουλου στον Οικονόμου

Άμεση ήταν η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Ηλιόπουλου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «αν κάποιος προσπαθεί να μας πείσει ότι ζούμε σε μια μαγική εικόνα νομίζοντας ότι ο κόσμος τρώει κουτόχορτο αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης. Την ώρα που η ακρίβεια πιάνει κόκκινο και η πανδημία θερίζει ανθρώπινες ζωές γράφει στο twitter πως «η Ελλάδα είναι μία χώρα με καταπληκτική ποιότητα ζωής».Αλήθεια, κ. Οικονόμου, τον Σιμόπουλο που αποκαλεί «λεκέ» τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από την πανδημία θα τον διαγράψετε ή η χυδαιότητά του αποτελεί μέρος της «καταπληκτικής ποιότητας ζωής» που μας υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης;»

Ειδήσεις σήμερα:

Snik: Λιάγκας - Σκορδά ξέσπασαν μετά την πρόσκληση σε μονομαχία (βίντεο)

Μουσικό Σχολείο - Ίλιον: σάλος για τον μαθητή με την φούστα και τον καθηγητή (βίντεο)

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: ευνοεί τον 23χρονο ο διαχωρισμός της δικογραφίας