Κώστας Μπακογιάννης: Η μάνα μας είναι ένας απίστευτα δυνατός άνθρωπος

Η συγκινητική ανάρτηση για τη μάχη που δίνει η μετέρα του με τον καρκίνο.

Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου είναι η σημερινή και πολλοί είναι εκείνοι που στέλνουν το δικό τους μήνυμα για την καταπολέμηση της νόσου.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, έκανε γνωστό πριν από λίγους μήνες πως δίνει τη δική της μάχη με την ασθένεια.

Έτσι σήμερα, με αφορμή την ημέρα, ο γιος της και Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, μέσα από το προσωπικό του προφίλ στο facebook έστειλε το δικό του μήνυμα για τη μητέρα του.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου. Σε όποιον συμβεί, είτε στον ίδιο, είτε στην οικογένειά του, τον κουβαλά κάθε μέρα. Είτε το λέει, είτε όχι. Είτε το παραδέχεται, είτε όχι. Είτε το κουβεντιάζει, είτε όχι.

Η μάνα μας είναι ένας απίστευτα δυνατός άνθρωπος. Φύσει αισιόδοξη, γοητευτική, επιβλητική. Όμως, κάθε μέρα που μας απαντά «μια χαρά είμαι παιδιά», ο καρκίνος από πίσω της τριβελίζει το μυαλό.

Μαμά, το ξέρουμε. Και σήμερα – μέρα που ‘ναι- θέλουμε να πούμε σε ‘σένα και σε όλους, ότι δεν πειράζει αν κουράζεστε καμιά φορά. Σας θαυμάζουμε πολύ περισσότερο απ’ ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλεξία – Κώστας».

