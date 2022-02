Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Καταψήφισε τα έργα ανάπλασης για το Μάτι

Μάχη χαρακωμάτων κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ , μέχρι και για τα έργα αποκατάστασης και ανασυγκρότης στο Μάτι από την δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το Μνημόνιο Συνεργασίας Αθηνών-Λευκωσίας για την υλοποίηση έργων υποδομής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής. Υπέρ τάχθηκαν ΝΔ, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση, ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25.

Το θέμα προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση αποφάσισε η κυπριακή δωρεά να κατευθυνθεί στην δημιουργία κοινωνικών κατοικιών που θα δοθούν σε πυρόπληκτους που δεν μπορούν να οικοδομήσουν εκ νέου τα σπίτια τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, το καταψήφισε υποστηρίζοντας ότι η αρχική συμφωνία με την Κύπρο ήταν να δημιουργηθεί στο Μάτι νοσοκομείο και όχι να γίνουν κατοικίες. Μάλιστα, σημειώνουν ότι με το σχέδιο της κυβέρνησης, περίπου δύο χιλιόμετρα από εκεί που θα γίνουν οι κοινωνικές κατοικίες, υπάρχει έκταση όπου θα υπάρξει αναβάθμιση του περιαστικού δάσους και μέσα στην έκταση που υπήρχαν οι κατασκηνώσεις του Οίκου Ναύτου θα δημιουργηθεί αναψυκτήριο.

Όπως σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, η αρχική συνεννόηση Αθηνών-Λευκωσίας το 2018, προέβλεπε την ανέγερση νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική και όχι κοινωνική κατοικία, ενώ, στο εισαχθέν νομοσχέδιο δίδεται η δυνατότητα λειτουργίας νυχτερινού κέντρου σε δασική περιοχή.

«Για μείζον πολιτικό σκάνδαλο άγνοιας ή λανθασμένης διάθεσης πόρων», μίλησε ο τέως πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ενώ ο εισηγητής της μειοψηφίας Χρήστος Σπίρτζης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να επενδύσει στη δημόσια υγεία.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς εξήγησε πως υπάρχει συνεννόηση με την Κύπρο όπου έχει συμφωνηθεί ότι η βέλτιστη αξιοποίηση των χρημάτων είναι να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες σε συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να μην χαθούν αυτά τα χρήματα.

Σκανδαλίδης: Κρατάμε αποστάσεις από το πινγκ-πονγκ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Σκανδαλίδης δήλωσε ότι

«Ο τρόπος που γίνεται η αντιπαράθεση πάλι σήμερα εδώ στη Βουλή είναι μια αντιπαράθεση που επαναλαμβάνει τα ίδια επιχειρήματα, το ίδιο μοτίβο, είναι σαν δυο κόμματα να παίζουν ένα πινγκ -πονγκ στο ίδιο τραπέζι και εμείς θέλουμε να έχουμε μια απόσταση από αυτό το τραπέζι. Άρα δεν θέλουμε να έχουμε μια ίση απόσταση απέναντι στην ΝΔ και το ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας καταγγέλλει η Κυβέρνηση, θέλουμε να έχουμε μια απόσταση σοβαρή από το τραπέζι του πινγκ - πονγκ που παίζεται όλο αυτό τον καιρό.»

Η προϊστορία

Λίγο μετά την τραγωδία στο Μάτι, Αθήνα και Λευκωσία συμφώνησαν να ανοιχτεί ένας ειδικός λογαριασμός αρωγής πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Τράπεζα της Ελλάδος τον οποίο διαχειρίζεται η Βουλή και οι υπουργοί Επικρατείας, Υποδομών και Οικονομικών.

Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, είπε ότι, από τα περίπου 37 εκατ. ευρώ που υπήρχαν αρχικά στον λογαριασμό, σήμερα υπάρχουν περίπου 24,4 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν εκταμιευθεί 6,9 εκατ. ευρώ έως τις εκλογές του ‘19 και 7,5 εκατ. ευρώ μετά τις εκλογές του ‘19. Όπως σημείωσε, στον ειδικό λογαριασμό, στον οποίο συμμετέχει και η Βουλή, έγιναν διαχειριστικοί έλεγχοι από ορκωτούς λογιστές για τις χρήσεις ‘18, ‘19 και ‘20, από τους οποίους βρέθηκε ότι τηρήθηκαν οι διαδικασίες, ενώ αναμένεται να ελεγχθεί και η χρήση του 2021. «Δεν αρκούμαστε στον εσωτερικό έλεγχο αλλά αποστέλλονται τα αποτελέσματα ελέγχου, και όλο το απολογιστικό υλικό, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για περαιτέρω κατασταλτικό έλεγχο. Συνεπώς, η πλευρά της νομιμότητος είναι κατοχυρωμένη» είπε ο κ. Τασούλας.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η σπέκουλα έχει και τα όριά της

"Η σπέκουλα έχει και τα όριά της", τονίζουν πηγές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, σε σχέση με το ζήτημα που ανέκυψε με την καταψήφιση εκ μέρους της του σχεδίου ανάπλασης για το Μάτι. "Η Ν.Δ. πιστή στην τακτική της τυμβωρυχίας, επιχειρεί να κάνει το μαύρο άσπρο, αναφορικά με την κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία, για την υλοποίηση έργων υποδομής, την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής", σημειώνουν οι πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουν: "Αντί να διαστρέφει την πραγματικότητα προκειμένου να συγκαλύψει ένα ακόμη σκάνδαλο, ας απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα:

Γιατί ακυρώθηκε ο σχεδιασμός για το νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική παρά τις δεσμεύσεις της Ελληνικής πολιτείας, τις δεσμεύσεις και τις δηλώσεις του σημερινού και του προηγούμενου Πρωθυπουργού, τις δηλώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Βουλής;

Για ποιο λόγο επιλέχθηκε η κοινωνική κατοικία και όχι μια άλλη κοινωνική χρήση, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι δικαιούχοι και αν θα αφορά σε μη αποκατεστημένους πυρόπληκτους;

Για ποιο λόγο χρηματοδοτείται μια δασική έκταση για την οποία έγιναν δύο προκλητικές φωτογραφικές και σκανδαλώδεις τροπολογίες που δίνουν τη δυνατότητα παραβίασης της δασικής νομοθεσίας για τη λειτουργία νυχτερινού κέντρου διασκέδασης; Είναι δυνατόν η χρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να κατευθύνεται για τέτοιες χρήσεις προς όφελος κάποιου επιχειρηματία;

Για ποιο λόγο προωθείται σήμερα η κύρωση για κοινωνικές κατοικίες ενώ δεν υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο που τις προβλέπει;

Φαίνεται ότι αυτοί είναι τελικώς οι λόγοι που αποκλείστηκαν από την συζήτηση στην Βουλή οι Δήμοι, οι φορείς και οι πυρόπληκτοι κάτοικοι. Δεν είναι τυχαίο ‘άλλωστε ότι δυόμιση χρόνια δεν συνάντησε κανείς από την κυβέρνηση τους κατοίκους στο Μάτι. Η κύρωση που ψηφίστηκε σήμερα προσβάλλει και την Ελληνική Δημοκρατία και την Κυπριακή Δημοκρατία. Μετά από δυόμιση χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη και τρεισήμισι χρόνια καπηλείας, δεν μπορεί η αποκατάσταση στο Μάτι να είναι τα μπαράκια αντί για νοσοκομεία".

Οικονόμου: Το γεγονός μιλά από μόνο, κάθε επιπλέον σχόλιο περιττεύει

Το θέμα σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει ότι «κατόπιν δωρεάς της Κυπριακής Δημοκρατίας πρόκειται να κτιστούν στο πολύπαθο Μάτι κοινωνικές κατοικίες, οι οποίες θα παραχωρηθούν σε όλους τους πυρόπληκτους της περιοχής, των οποίων η πρώτη και μόνη κατοικία καταστράφηκε στην πυρκαγιά του 2018, αλλά και σε άλλους άστεγους. Την κύρωση αυτής της συμφωνίας καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός μιλά από μόνο του και κάθε επιπλέον σχόλιο, πολιτικής και ηθικής διάστασης, περιττεύει».

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Δημοκρατία εξαπολύοντας επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα η ΝΔ αναφέρει: «ΣΥΡΙΖΑ και υποκρισία: έννοιες ταυτόσημες. ΣΥΡΙΖΑ και κοινωνική ευαισθησία: έννοιες αντίθετες. Τις προηγούμενες ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε ούτε το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ούτε τα voucher για τον τεχνολογικό εξοπλισμό στους εκπαιδευτικούς. Σήμερα το τερμάτισε καταψηφίζοντας και τα έργα ανάπλασης για το Μάτι. Κάθε σχόλιο περιττεύει».

ΝΔ: Τα 13 fake news του ΣΥΡΙΖΑ

Μάλιστα, την επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το Μάτι και τα έργα ανασυγκρότησης της περιοχής τα οποία και καταψήφισε η αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρεί να καταρρίψει το κυβερνητικό στρατόπεδο. Η Νέα Δημοκρατία με δελτίο Τύπου απαριθμεί "13 fake news του ΣΥΡΙΖΑ" σχετικά με το Μάτι στα οποία μεταξύ άλλων τονίζει πως από την έρευνα που έγινε δεν εντοπίστηκε κάποια ειδική ανάγκη για νοσοκομείο στην περιοχή, καθώς και ότι «προφανώς και είναι ενήμεροι οι κάτοικοι για τις εξελίξεις στην περιοχή».

Αναλυτικά τα 13 fake news του ΣΥΡΙΖΑ που απαριθμεί η Νέα Δημοκρατία:

1. Η Κυβέρνηση άλλαξε τη συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία αφού υπήρχε συνεννόηση η δωρεά των 11 εκατ. ευρώ να διατεθεί για νοσοκομείο και όχι κατοικίες στην περιοχή που επλήγη από τις φονικές πυρκαγιές του 2018

Η πραγματικότητα είναι ότι η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν άλλαξε τη συμφωνία με την Κύπρο για το που θα διατεθούν τα χρήματα αλλά χρειάστηκε να αναθερμάνει την πρόθεση αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας γιατί είχε περάσει μεγάλο διάστημα χωρίς κανέναν σχεδιασμό από μέρους της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η συνεννόηση, που ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρχε ούτε ήταν γνωστή στην Κυβέρνηση αλλά ούτε και από την έρευνα που έγινε για να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο η δωρεά εντοπίστηκε κάποια ειδική ανάγκη για νοσοκομείο στην περιοχή.

2. Δεν υπάρχει εικόνα για το τι έχουν γίνει τα χρήματα του Ειδικού Λογαριασμού για το Μάτι

Η πραγματικότητα είναι ότι ο λογαριασμός σήμερα έχει υπόλοιπο 24,4 εκ. ευρώ. Από τις 18 Ιουλίου 2019 έχουν διατεθεί 821.000 ευρώ για αμοιβή 11 μελετών, οι οποίες ανατέθηκαν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την υλοποίηση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ). Επίσης, 550.000 ευρώ κάλυψαν αποζημιώσεις αποκατάστασης χώρου και νόμιμης περίφραξης των πυρόπληκτων και τέλος 6,2 εκατ. ευρώ κάλυψαν τις δαπάνες υλοποίησης του Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής από το ΤΕΕ.

3. Δεν υπάρχει Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ), για το οποίο η Κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα είναι έτοιμο σε έναν χρόνο άρα χωρίς αυτό δεν μπορούμε να συζητάμε ούτε για ρυμοτομικό σχέδιο ούτε για κατοικίες

Η πραγματικότητα είναι ότι η Κυβέρνηση τήρησε τη δέσμευσή της. Το ΕΠΣ έχει ήδη καταρτιστεί. Η ανάθεση εκπόνησης του ΕΠΣ έγινε στο ΤΕΕ και μετά από μεγάλη διαβούλευση οριστικοποιήθηκε και εστάλη για έλεγχο του Π.Δ. στο ΣτΕ. Επίσης, το Ειδικό Χωρικό έχει ολοκληρωθεί και είναι σε εξέλιξη το Σχέδιο Εφαρμογής.

4. Το Ρυμοτομικό Σχέδιο έχει ξεκινήσει χωρίς να βγει το Π.Δ.

Η πραγματικότητα είναι ότι έχει συνταχθεί το Ρυμοτομικό Σχέδιο και η Πράξη Εφαρμογής για την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης πληγέντων μόνο, αποκλειστικά για εξοικονόμηση χρόνου στην υλοποίηση του προγράμματος. Παρά ταύτα προϋπόθεση για την ανάρτηση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου είναι η έγκριση του ΠΔ για το ΕΠΣ Μάτι. Το ΡΣΕ θα ολοκληρωθεί εντός του 2022 και ο διαγωνισμός για την μελέτη-κατασκευή των κατοικιών θα ολοκληρωθεί στο α' εξάμηνο του 2023

5. Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι τελικά οι χώροι που για τις κατοικίες και για την δασική αναψυχή

Η συνολική έκταση για την ανάπτυξη του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης ανέρχεται σε 17.747 τ.μ., εκ των οποίων 13.481τ.μ. είναι δημοτικές εκτάσεις του Δήμου Ραφήνας που παραχωρήθηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος και 4.266τ.μ. προκύπτουν από εισφορές σε γη που αποδίδονται από 6 ιδιοκτησίες ιδιωτών. Ο χώρος δασικής αναψυχής είναι -όπως όλοι γνωρίζουν και όπως ήταν το πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής- οι πρώην κατασκηνώσεις ΝΑΤ.

6. Ο χώρος για τη δασική αναψυχή σχετίζεται με την πρόσφατη φωτογραφική νομοθετική ρύθμιση

Η πραγματικότητα είναι ότι η ρύθμιση δεν ήταν φωτογραφική, γιατί απλά δεν απέκρυπτε σε ποια έκταση αφορούσε αλλά είναι πράγματι πρόσφατη και χρειάστηκε γιατί η δασική αυτή έκταση είναι ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ και θα παραχωρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Ελληνικό Δημόσιο που αφού αποκαταστήσει τον χαρακτήρα της και τις περιορισμένες δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτήν, θα την αποδώσει στον Δήμο Μαραθώνα εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται. Η έκταση όχι μόνο δεν χάνει τον δασικό της χαρακτήρα, αλλά αντιθέτως διασφαλίζεται η αυξημένη προστασία που συνεπάγεται ο χαρακτηρισμός της ως χώρου δασικής αναψυχής (περιορισμένων χρήσεων).

7. Οι κάτοικοι και οι δήμοι δεν είναι ενήμεροι για τα δύο έργα

Η πραγματικότητα είναι ότι προφανώς και είναι ενήμεροι. Το δημοτικό συμβούλιο Ραφήνας μάλιστα ενέκρινε την παραχώρηση της δημοτικής έκτασης για την ανέγερση των κατοικιών ενώ η απόδοση των πρώην κατασκηνώσεων ΝΑΤ στον δήμο ήταν πάγιο αίτημα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ.

8. Κανένα κυβερνητικό κλιμάκιο δεν έχει επισκεφτεί την πληγείσα περιοχή

Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική αφού η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ έχει τακτικές επισκέψεις στην περιοχή και επικοινωνία με τους φορείς για την ενημέρωσή τους, όπως άλλωστε και το υπουργείο Υποδομών που επιβλέπει τα πρόδρομα έργα αποκατάστασης, ενώ πιο σπάνιες επισκέψεις κάνουν άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες. Όλα τα συναρμόδια υπουργεία αφουγκράζονται τις ανάγκες και τα προβλήματα των ανθρώπων της πληγείσας περιοχής και προσπαθούν συστηματικά και μεθοδικά να θεραπεύσουν οριστικά τις πληγές της πυρκαγιάς αποδίδοντας αναγεννημένη ολόκληρη την περιοχή. Αν τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μας μέμφεται επειδή δεν κάνουμε βόλτα και συζητήσεις εκεί μία φορά τη βδομάδα, όπως κάνατε εσείς, προτιμάμε να κάνουμε έργα και να μην χάνουμε τον χρόνο μας με λόγια.

9. Αναιρέθηκαν όλες οι σχετικές μελέτες που είχαν γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ

Η πραγματικότητα είναι ότι στην Κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν παραδόθηκε καμία μελέτη και κανένα σχέδιο που σημαίνει ότι δεν είχε γίνει καμία προεργασία ή είχε γίνει και η προηγούμενη Κυβέρνηση την απέκρυψε. Οι παραδόσεις - παραλαβές στα υπουργεία αυτή τη χρησιμότητα έχουν, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ βιαζόταν να επιστρέψει στην ευκολία της ανέξοδης κριτικής και δεν παρέδωσε τίποτα πριν αποχωρήσει.

10. Υπάρχουν μελετητές που δουλεύουν σήμερα τα αρχιτεκτονικά σχέδια που δεν ξέρουμε ποιος τους πληρώνει και πώς έχουν επιλεγεί

Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν μελετητές που να δουλεύουν αρχιτεκτονικά σχέδια. Υπάρχει Δασολόγος-μελετητής που εκπονεί με εθελοντική/δωρεάν συμμετοχή τη μελέτη φύτευσης στις πρώην κατασκηνώσεις ΝΑΤ.

11. Η Κυβέρνηση στο σχεδιασμό της άφησε απ’ έξω περιοχές όπως ο Προβάλινθος και η Αμπελούπολη

Η πραγματικότητα ότι οι περιοχές αυτές δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι είναι δασικές.

12. Ο χώρος δασικής αναψυχής θα λειτουργεί και το βράδυ σε αντίθεση με τη δασική νομοθεσία

Η πραγματικότητα είναι ότι ο χώρος δασικής αναψυχής θα λειτουργεί με τους αυστηρούς κανόνες που προβλέπονται γι’ αυτούς τους χώρους και προφανώς δεν θα λειτουργεί το βράδυ.

13. Υπάρχουν ερωτηματικά για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, τα ποσά που θα καλύψει το ελληνικό Δημόσιο και για το ποιος είναι αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

Η πραγματικότητα είναι ότι η μελέτη-κατασκευή των κατοικιών θα γίνει με διαγωνισμό και το κόστος θα καλύψει η Κυπριακή Δημοκρατία δια της δωρεάς της. Εάν το ποσό δεν επαρκεί, οι υπερβάσεις θα καλυφθούν από τον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής. Ο Υπουργός Επικρατείας λειτουργεί ως υπεύθυνος ενημέρωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση ενώ αρμόδιο για την υλοποίηση των έργων είναι το ΥΠΕΝ.

