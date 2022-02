Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Καταψηφίζει τα έργα ανάπλασης για το Μάτι

Μάχη χαρακωμάτων κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ , μέχρι και για τα έργα αποκατάστασης και ανασυγκρότης στο Μάτι από την δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το Μνημόνιο Συνεργασίας Αθηνών-Λευκωσίας για την υλοποίηση έργων υποδομής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής. Υπέρ τάχθηκαν ΝΔ, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση, ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25.

Το θέμα προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση αποφάσισε η κυπριακή δωρεά να κατευθυνθεί στην δημιουργία κοινωνικών κατοικιών που θα δοθούν σε πυρόπληκτους που δεν μπορούν να οικοδομήσουν εκ νέου τα σπίτια τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, το καταψηφίζει υποστηρίζοντας ότι η αρχική συμφωνία με την Κύπρο ήταν να δημιουργηθεί στο Μάτι νοσοκομείο και όχι να γίνουν κατοικίες. Μάλιστα, σημειώνουν ότι με το σχέδιο της κυβέρνησης, περίπου δύο χιλιόμετρα από εκεί που θα γίνουν οι κοινωνικές κατοικίες, υπάρχει έκταση όπου θα υπάρξει αναβάθμιση του περιαστικού δάσους και μέσα στην έκταση που υπήρχαν οι κατασκηνώσεις του Οίκου Ναύτου θα δημιουργηθεί αναψυκτήριο.

Όπως σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, η αρχική συνεννόηση Αθηνών-Λευκωσίας το 2018, προέβλεπε την ανέγερση νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική και όχι κοινωνική κατοικία, ενώ, στο εισαχθέν νομοσχέδιο δίδεται η δυνατότητα λειτουργίας νυχτερινού κέντρου σε δασική περιοχή.

«Για μείζον πολιτικό σκάνδαλο άγνοιας ή λανθασμένης διάθεσης πόρων», μίλησε ο τέως πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ενώ ο εισηγητής της μειοψηφίας Χρήστος Σπίρτζης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να επενδύσει στη δημόσια υγεία.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς εξήγησε πως υπάρχει συνεννόηση με την Κύπρο όπου έχει συμφωνηθεί ότι η βέλτιστη αξιοποίηση των χρημάτων είναι να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες σε συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να μην χαθούν αυτά τα χρήματα.

Σκανδαλίδης: Κρατάμε αποστάσεις από το πινγκ-πονγκ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Σκανδαλίδης δήλωσε ότι

«Ο τρόπος που γίνεται η αντιπαράθεση πάλι σήμερα εδώ στη Βουλή είναι μια αντιπαράθεση που επαναλαμβάνει τα ίδια επιχειρήματα, το ίδιο μοτίβο, είναι σαν δυο κόμματα να παίζουν ένα πινγκ -πονγκ στο ίδιο τραπέζι και εμείς θέλουμε να έχουμε μια απόσταση από αυτό το τραπέζι. Άρα δεν θέλουμε να έχουμε μια ίση απόσταση απέναντι στην ΝΔ και το ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας καταγγέλλει η Κυβέρνηση, θέλουμε να έχουμε μια απόσταση σοβαρή από το τραπέζι του πινγκ - πονγκ που παίζεται όλο αυτό τον καιρό.»

Η προϊστορία

Λίγο μετά την τραγωδία στο Μάτι, Αθήνα και Λευκωσία συμφώνησαν να ανοιχτεί ένας ειδικός λογαριασμός αρωγής πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Τράπεζα της Ελλάδος τον οποίο διαχειρίζεται η Βουλή και οι υπουργοί Επικρατείας, Υποδομών και Οικονομικών.

Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, είπε ότι, από τα περίπου 37 εκατ. ευρώ που υπήρχαν αρχικά στον λογαριασμό, σήμερα υπάρχουν περίπου 24,4 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν εκταμιευθεί 6,9 εκατ. ευρώ έως τις εκλογές του ‘19 και 7,5 εκατ. ευρώ μετά τις εκλογές του ‘19. Όπως σημείωσε, στον ειδικό λογαριασμό, στον οποίο συμμετέχει και η Βουλή, έγιναν διαχειριστικοί έλεγχοι από ορκωτούς λογιστές για τις χρήσεις ‘18, ‘19 και ‘20, από τους οποίους βρέθηκε ότι τηρήθηκαν οι διαδικασίες, ενώ αναμένεται να ελεγχθεί και η χρήση του 2021. «Δεν αρκούμαστε στον εσωτερικό έλεγχο αλλά αποστέλλονται τα αποτελέσματα ελέγχου, και όλο το απολογιστικό υλικό, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για περαιτέρω κατασταλτικό έλεγχο. Συνεπώς, η πλευρά της νομιμότητος είναι κατοχυρωμένη» είπε ο κ. Τασούλας.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η σπέκουλα έχει και τα όριά της

"Η σπέκουλα έχει και τα όριά της", τονίζουν πηγές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, σε σχέση με το ζήτημα που ανέκυψε με την καταψήφιση εκ μέρους της του σχεδίου ανάπλασης για το Μάτι. "Η Ν.Δ. πιστή στην τακτική της τυμβωρυχίας, επιχειρεί να κάνει το μαύρο άσπρο, αναφορικά με την κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία, για την υλοποίηση έργων υποδομής, την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής", σημειώνουν οι πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουν: "Αντί να διαστρέφει την πραγματικότητα προκειμένου να συγκαλύψει ένα ακόμη σκάνδαλο, ας απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα:

Γιατί ακυρώθηκε ο σχεδιασμός για το νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική παρά τις δεσμεύσεις της Ελληνικής πολιτείας, τις δεσμεύσεις και τις δηλώσεις του σημερινού και του προηγούμενου Πρωθυπουργού, τις δηλώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Βουλής;

Για ποιο λόγο επιλέχθηκε η κοινωνική κατοικία και όχι μια άλλη κοινωνική χρήση, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι δικαιούχοι και αν θα αφορά σε μη αποκατεστημένους πυρόπληκτους;

Για ποιο λόγο χρηματοδοτείται μια δασική έκταση για την οποία έγιναν δύο προκλητικές φωτογραφικές και σκανδαλώδεις τροπολογίες που δίνουν τη δυνατότητα παραβίασης της δασικής νομοθεσίας για τη λειτουργία νυχτερινού κέντρου διασκέδασης; Είναι δυνατόν η χρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να κατευθύνεται για τέτοιες χρήσεις προς όφελος κάποιου επιχειρηματία;

Για ποιο λόγο προωθείται σήμερα η κύρωση για κοινωνικές κατοικίες ενώ δεν υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο που τις προβλέπει;

Φαίνεται ότι αυτοί είναι τελικώς οι λόγοι που αποκλείστηκαν από την συζήτηση στην Βουλή οι Δήμοι, οι φορείς και οι πυρόπληκτοι κάτοικοι. Δεν είναι τυχαίο ‘άλλωστε ότι δυόμιση χρόνια δεν συνάντησε κανείς από την κυβέρνηση τους κατοίκους στο Μάτι. Η κύρωση που ψηφίστηκε σήμερα προσβάλλει και την Ελληνική Δημοκρατία και την Κυπριακή Δημοκρατία. Μετά από δυόμιση χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη και τρεισήμισι χρόνια καπηλείας, δεν μπορεί η αποκατάσταση στο Μάτι να είναι τα μπαράκια αντί για νοσοκομεία".

Οικονόμου: Το γεγονός μιλά από μόνο, κάθε επιπλέον σχόλιο περιττεύει

Το θέμα σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει ότι «κατόπιν δωρεάς της Κυπριακής Δημοκρατίας πρόκειται να κτιστούν στο πολύπαθο Μάτι κοινωνικές κατοικίες, οι οποίες θα παραχωρηθούν σε όλους τους πυρόπληκτους της περιοχής, των οποίων η πρώτη και μόνη κατοικία καταστράφηκε στην πυρκαγιά του 2018, αλλά και σε άλλους άστεγους. Την κύρωση αυτής της συμφωνίας καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός μιλά από μόνο του και κάθε επιπλέον σχόλιο, πολιτικής και ηθικής διάστασης, περιττεύει».

