Παυλόπουλος: νέα έκδοση του βιβλίου του για τα εθνικά θέματα και το Κυπριακό

Ευρέως αναθεωρήμενη και επαυξημένη είναι η β΄ έκδοση του βιβλίου του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και Επίτιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Κυκλοφόρησε η β΄ έκδοση του βιβλίου του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και Επίτιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Προκοπίου Παυλοπούλου για τα Εθνικά Θέματα και το Κυπριακό Ζήτημα.

Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και Επίτιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ μας ταξιδεύει μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης, μεταξύ πολιτικής και νομιμότητας.

Η β έκδοση του βιβλίου είναι ευρέως αναθεωρημένη και επαυξημένη. Περιλαμβάνει ενότητες για την πορεία του ελληνικού έθνους, για κρίσιμα νομικά ζητήματα, για τα ελληνικά και συνάμα ευρωπαϊκά σύνορα, καθώς και για την αμυντική προάσπισή τους, σε συνδυασμό με το νομικό πλαίσιο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και Ευρώπης.

Την τιμητική τους στο βιβλίο έχουν και η πολιτισμική βεβήλωση της Αγίας Σοφίας, οι απαιτήσεις της Ελλάδας για το κατοχικό δάνειο, οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Βόρεια Μακεδονία, η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς και η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, βασισμένη σε ομιλίες του κ. Προκόπη Παυλοπούλου στην Αγία Νάπα, στην Κύπρο.

