Κορονοϊός - Αυστρία: Σε ισχύ ο υποχρεωτικός εμβολιασμός

Ο νόμος για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά του κορονοϊού τέθηκε από το Σάββατο στην Αυστρία, ένα μέτρο που δεν έχει προηγούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την επικύρωση και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σήμερα.

“Ο Αλεξάντερ βαν ντερ Μπέλεν επικύρωσε το μεσημέρι της Παρασκευής τον ομοσπονδιακό νόμο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19”, ανέφεραν σε μια ανακοίνωση οι υπηρεσίες της αυστριακής προεδρίας.

Ο νόμος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και “θα τεθεί ως εκ τούτου σε ισχύ το Σάββατο”, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι ο νόμος τίθεται σε ισχύ την Κυριακή.

Το κείμενο είχε εγκριθεί από την αυστριακή Βουλή στις 20 Ιανουαρίου με μεγάλη πλειοψηφία — μόνο η ακροδεξιά ψήφισε κατά.

Ο νόμος αφορά όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών στη χώρα αυτή των 8,9 εκατ. κατοίκων, εκτός από τις έγκυες, όσους έχουν κολλήσει τον ιό πριν από 180 ημέρες και όσους μπορούν να εξαιρεθούν για ιατρικούς λόγους.

Οι έλεγχοι δεν θα ξεκινήσουν πριν από τα μέσα Μαρτίου: τότε θα μπορούν να εφαρμοστούν κυρώσεις, από 600 έως 3.600 ευρώ οι οποίες όμως θα αίρονται αν ο παραβάτης εμβολιαστεί.

Ποσοστό άνω του 60% των Αυστριακών υποστηρίζουν το μέτρο σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, όμως μεγάλα τμήματα του πληθυσμού εξακολουθούν να αντιτίθενται σθεναρά.

Επί πολλές εβδομάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβαιναν στους δρόμους μετά την ανακοίνωση του σχεδίου τον Νοέμβριο προκειμένου να καταγγείλουν ένα μέτρο που εκτιμούν πως είναι ακραίο και περιορίζει την ελευθερία.

Επικρίσεις διατυπώθηκαν επίσης για τη λογική του νόμου με δεδομένη τη μικρότερη νοσηρότητα που συνδέεται με την παραλλαγή Όμικρον και την απότομη αύξηση του αριθμού των μολύνσεων.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης παράλληλα τη χαλάρωση των υγειονομικών περιορισμών περιλαμβανομένων εκείνων που ίσχυαν για τους ανεμβολίαστους, οι οποίοι σήμερα αποκλείονται από τα εστιατόρια, τους χώρους πολιτισμού και αθλητισμού.

Όμως για τον υπουργό Υγείας Βόλφγκανγκ Μούκσταϊν ο υποχρεωτικός εμβολιασμός αποσκοπεί να προστατεύσει από “τα νέα κύματα”, “να καταπολεμήσει τις νέες παραλλαγές”, που μπορεί να εμφανιστούν τους επόμενους μήνες, εξήγησε χθες, Πέμπτη, στο Twitter.

Ποσοστό κάτω από το 70% του πληθυσμού έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα (με την υποχρέωση στην πλειονότητα των περιπτώσεων να έχουν κάνει τρεις δόσεις), ένα ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο της Γαλλίας ή της Ισπανίας και το οποίο μειώθηκε με την πρόσφατη λήξη πολλών πιστοποιητικών.

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού επιβάλλεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών για ορισμένα επαγγέλματα ή δραστηριότητες αλλά ο υποχρεωτικός για όλους εμβολιασμός κατά της Covid-19 παραμένει εξαίρεση.

