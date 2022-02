Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Οι παράνομοι σύνδεσμοι φιλάθλων θα κλείνουν

Την απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να συνεχιστούν οι έλεγχοι στους συνδέσμους φιλάθλων, ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος μέσω ΑΝΤ1.





Συγκεκριμένα ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε:





Συγκεκριμένα ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε: «Είναι δεδομένη η απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας, οι έλεγχοι στους συνδέσμους φιλάθλων να είναι συνεχείς. Όσοι λειτουργούν παρανόμως θα κλείνουν. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους σε όλη τη χώρα. Πολιτεία και αθλητικοί παράγοντες οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μπει τέλος στο χουλιγκανισμό μέσα και έξω από τα γήπεδα. Είναι ζήτημα πολιτισμού και ανθρωπιάς».





Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Στάθη, το νομικό πλέγμα για τη λειτουργία των συνδέσμων, το λεγόμενο Μητρώο Λεσχών ισχύει από το 2016 και ανανεώθηκε το 2021.





Απαιτεί μάλιστα σειρά δικαιολογητικών, όπως ποινικά μητρώα μελών, ενημέρωση της αστυνομίας, καθώς και ανανέωση βεβαίωσης λειτουργίας κάθε χρόνο.

Όπως όμως αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1 από τους 17 συνδέσμους μεγάλων ομάδων σε ισχύ είναι η βεβαίωση των 9. Οι 9 νόμιμες Λέσχες Φιλάθλων δηλώνουν συνολικά 182 παραρτήματα ανά την Επικράτεια. Όλα τα άλλα λειτουργούν παράνομα.