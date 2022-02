Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Το άγχος, οι κακές συνήθειες και η λευχαιμία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενδιαφέροντα θέματα για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο, στην εκπομπή υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.



Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Ποιες είναι οι απορίες που έχετε σχετικά με την ακμή;

Πώς καταρρίπτονται 10 μύθοι για το άγχος;

Τι δείχνει νέα ελληνική μελέτη για το ελαιόλαδο και τη λευχαιμία;

Πώς αντιμετωπίζεται ο πόνος στη φτέρνα;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου, στις 10:00.

Πώς οι δικές μας κακές συνήθειες επηρεάζουν την υγεία των εγγονιών μας;

Πώς το άγχος προκαλεί εξανθήματα στα παιδιά;

Πως πρέπει να κόβουμε τα νύχια στον σκύλο και τη γάτα μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου, στις 10:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 10:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση –αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

Snik: Λιάγκας - Σκορδά ξέσπασαν μετά την πρόσκληση σε μονομαχία (βίντεο)

Μουσικό Σχολείο - Ίλιον: σάλος για τον μαθητή με την φούστα και τον καθηγητή (βίντεο)