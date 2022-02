Πολιτική

Μεταναστευτικό: Ο Μηταράκης βράβευσε τον Μαργαρίτη Σχοινά για την συμβολή του

Ποιο βραβείο απένειμε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στον αντιπρόεδρο της Κομισιόν.

Διαμνημόνευση Μεταναστευτικής Αρωγής πρώτης τάξης, απένειμε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης στον Αντιπροέδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής και των Ευρωπαϊκών Αξιών. κ. Μαργαριτη Σχοινά, για τη συμβολή του στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, καθώς και των επιπτώσεών της στις τοπικές κοινωνίες.

Ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε ότι ‘’τον Μάρτιο του 2020 όταν η Ελλάδα δέχθηκε την απρόκλητη επίθεση της Τουρκίας μέσω της εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού, ο κ. Σχοινάς στάθηκε δίπλα μας, κινητοποιώντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στο πλευρό της Ελλάδας και αναδεικνύοντας την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των εξωτερικών συνόρων.’’

Έκτοτε, συμπλήρωσε ο Υπουργός Μετανάστευσηςε και Ασύλου, ο κ. Σχοινάς ‘’έχει υποβοηθήσει σημαντικά τις προσπάθειες μας για ανάκτηση του ελέγχου στο Μεταναστευτικό και τη θέση σε εφαρμογή μιας αυστηρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία ήδη αποφέρει καρπούς με όρους σημαντικής μείωσης των αφίξεων, ελάφρυνσης των νησιών μας, επιτάχυνσης των διαδικασιών και δημιουργίας αξιοπρεπών δομών υποδοχής.

Εξίσου ουσιαστικός υπήρξε ο ρόλος του στην πιο πρόσφατη κρίση εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία, συμβάλλοντας στην αποσυμπίεση της κατάστασης και την ενίσχυση των πληττόμενων κρατών-μελών.’’

Εν συνεχεία, προσέθεσε πως “με κοινή πρωτοβουλία Ελλάδας, Λιθουανίας, Πολωνίας και Αυστρίας, βρεθήκαμε στο Βίλνιους πριν δύο εβδομάδες και ομονοήσαμε με την πλειονότητα των συμμετεχόντων χωρών υπέρ της προστασίας των συνόρων με τρόπο σύννομο με το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Και είμαι σίγουρος πως η Ευρώπη θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό κρατών-μελών που θεωρούν τα σύνορα των χωρών τους και της ηπείρου αδιαπραγμάτευτα”.

Ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε και στο θλιβερό περιστατικό με τον θάνατο 19 μεταναστών στην τουρκική πλευρά της ελληνο-τουρκικής μεθορίου, το οποίο όπως είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης ‘’αναδεικνύει τη σημασία καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και των δικτύων των λαθροδιακινητών που θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ζωές ανθρώπων με μόνο γνώμονα το οικονομικό συμφέρον. Ταυτόχρονα, καθιστά για μια ακόμα φορά εμφανή την ανάγκη συμμόρφωσης της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την Κοινή Δήλωση του 2016, για αποτροπή των παράνομων αναχωρήσεων και μεταμόρφωσης της σε έναν καλόπιστο εταίρο της ΕΕ και στο κρίσιμο ζήτημα του Μεταναστευτικού.’’

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, με τη σειρά του, επεσήμανε πως “η Ελλάδα σήμερα διαχειρίζεται το Μεταναστευτικό με σαφές πλάνο, απτά αποτελέσματα και πρωτοστατεί στη συνδιαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής συνεκτικής πολιτικής.

Από το θλιβερό σύμβολο της μη Ευρώπης, που ήταν η Μόρια, βρεθήκαμε μαζί πριν από λίγους μήνες στα πρότυπα κέντρα της Σάμου, της Λέρου και της Κω που σηματοδοτούν μια πιο αποτελεσματική, πιο ευρωπαϊκή, πιο συστηματική φάση στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς όφελος των προσφύγων και των μεταναστών άλλα και των τοπικών κοινωνιών, που επωμίστηκαν ένα βάρος δυσανάλογο κατά την προηγούμενη περίοδο. Η πρόοδος και οι προσπάθειες της Ελλάδας δεν περνούν απαρατήρητες στην Ευρώπη και σίγουρα όχι μετά την καθοριστική, ιστορική εμπειρία που ζήσαμε μαζί με την ευρωπαϊκή ηγεσία στον Έβρο το Μάρτιο του 2020”.

“Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας παραμένουν σημαντικές. Μια γνήσια ολιστική συνεκτική και δίκαιη ευρωπαϊκή προσέγγιση στο μεταναστευτικό είναι μονόδρομος. Και η λύση αυτή θα περάσει μόνο τη νέα ευρωπαϊκή συμφωνία για ένα Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου το οποίο έχουμε προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή”, κατέληξε χαρακτηριστικά.

