Αθλητικά

Δημήτρης Ευθυμίου: Νεκρός σε τροχαίο ο κωπηλάτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βυθισμένος στο πένθος ο χώρος της ελληνικής κωπηλασίας

Ο νεαρός κωπηλάτης, Δημήτρης Ευθυμίου, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, βυθίζοντας στο πένθος τον χώρο της κωπηλασίας κι όχι μόνο.

Η ελληνική κωπηλατική ομοσπονδία θρηνεί τον χαμό του Δημήτρη Ευθυμίου, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων:

«Η οικογένεια της ελληνικής κωπηλασίας θρηνεί τον αδόκητο χαμό του νεαρού αθλητή του ΝΑΣ Δημήτρη Ευθυμίου που έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Πέμπτης σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Δημήτρης τίμησε με το ήθος και την αγωνιστικότητα του το άθλημα της κωπηλασίας για πολλά χρόνια λαμβάνοντας μέρος σε πανελλήνιους και διασυλλογικούς αγώνες.

Σύσσωμη η οικογένεια της ΕΚΟΦΝΣ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό του Δημήτρη και τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Καλό ταξίδι Δημήτρη».

Snik: Λιάγκας - Σκορδά ξέσπασαν μετά την πρόσκληση σε μονομαχία (βίντεο)

Μουσικό Σχολείο - Ίλιον: σάλος για τον μαθητή με την φούστα και τον καθηγητή (βίντεο)