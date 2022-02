Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: Σημαντική νίκη κόντρα στην Μπασκόνια

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα από τη Βιτόρια, και έδωσαν τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων ηττών.

Ένα ξέσπασμα του Ολυμπιακού στο τελευταίο τρίλεπτο της αναμέτρησης, ήταν αρκετό προκειμένου οι «ερυθρόλευκοι» να περάσουν από τη Βιτόρια, να δώσουν τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων ηττών και να γράψουν το «δύο στα δύο» επί της Μπασκόνια στην εφετινή αγωνιστική περίοδο στη Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 72-62 των Βάσκων, για την 25η αγωνιστική της διοργάνωσης και με ρεκόρ 13-9 παρέμειναν ακλόνητοι στην έκτη θέση της κατάταξης. Στον αντίποδα, η Μπασκόνια υπέστη την πέμπτη σερί ήττα της, βλέποντας το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 7-16 (15η θέση).

Με τον Ολυμπιακό να προβληματίζει σε παραγωγικότητα και δημιουργία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, η Μπασκόνια έκανε όνειρα επιστροφής της στις νίκες. Ωστόσο, ο αλάνθαστος από τα 6.75 (4/4 τρίποντα) Κώστας Παπανικολάου (12π.) «χτύπησε» όποτε χρειάστηκε, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (17π.) να βρίσκει ρυθμό στο τελευταίο τρίλεπτο, να πρωταγωνιστεί με 2/2 τρίποντα στο «ερυθρόλευκο» σερί 0-10 (60-70 στα 90΄΄ για τη λήξη) και να «σφραγίζει» το «διπλό» των Πειραιωτών. Πολύτιμη και η συνεισφορά του Σάσα Βεζένκοφ με 15 πόντους, ενώ στους 12 και με κομβικές άμυνες τελείωσε τον αγώνα ο Τόμας Γουόκαπ.

Από τη Μπασκόνια, ξεχώρισε ο Άλεκ Πίτερς με 18 πόντους (6/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 13-18, 29-32, 44-50, 62-72

Η δυναμική εκκίνηση του Ολυμπιακού, η οποία συνδυάστηκε από ρεσιτάλ ευστοχίας (4/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές), βοήθησε τους «ερυθρόλευκους» να ελέγξουν με το... καλησπέρα τον αγώνα και να εξασφαλίσουν γρήγορα μία διψήφια διαφορά (5-16 στο 6΄). Ωστόσο, η ξαφνική αδυναμία που παρουσίασε η ελληνική ομάδα στην περιφερειακή της άμυνα, έδωσε τη δυνατότητα στη Μπασκόνια να βρει τα μακρινά σουτ και με 2/2 τρίποντα να πλησιάσει στο σκορ στο τέλος της πρώτης περιόδου (13-18 στο 10΄).

Το προβληματικό πρόσωπο που έδειξε ο Ολυμπιακός στο κομμάτι της δημιουργίας (μόλις 3 ασίστ μέχρι το ημίχρονο) και σε αυτό της άμυνας, δημιούργησε τις συνθήκες για την ανατροπή από τους Βάσκους, οι οποίοι παραμένοντας «ζεστοί» από τα 6.75, σημείωσαν την ανατροπή στο 14΄ (21-20). Ωστόσο, με τον Σλούκα να βρίσκει λύσεις απέναντι στην άμυνα ζώνης της Μπασκόνια και να σημειώνει 8 πόντους μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Ολυμπιακός πήρε «ανάσα», κλείνοντας το ημίχρονο στο +3 (29-32).

Η «φτωχή» παραγωγικότητα του Ολυμπιακού δεν μπορούσε να αξιοποιήσει τα καλά αμυντικά αντανακλαστικά των «ερυθρόλευκων» μέχρι το 25΄ (37-39), όταν ήρθε το ξέσπασμα των Πειραιωτών από τα 6.75, δια χειρός Βεζένκοφ (1) και Παπανικολάου (2), με το οποίο γράφτηκε το 44-50 της τρίτης περιόδου.

Ωστόσο, οι Βάσκοι απάντησαν στην εκκίνηση του τέταρτου δεκαλέπτου και με τρία «κολλητά» τρίποντα (2 Γκεντράιτις, 1 Μπάλντουιν), έτρεξαν σερί 9-0 για το... προσπέρασμα με 53-50. Οι τονωτικές ενέσεις του Παπανικολάου από την περιφέρεια κράτησαν -προσωρινά- όρθιο τον Ολυμπιακό, αλλά η Μπασκόνια ήταν αποφασισμένη και στο 37΄ ο φωτεινός πίνακας έγραψε το ισόπαλο 60-60. Όλα αυτά βέβαια, μέχρι την αφύπνιση (και) του Ντόρσεϊ από τα 6.75 (2/2), ο οποίος πρωταγωνίστησε στο ξέσπασμα του Ολυμπιακού, με το οποίο έτρεξε σερί 0-10 για το 60-70 στα 90΄΄ για τη λήξη. Με τον Γουόκαπ να ξεδιπλώνει τις αμυντικές αρετές του οι «ερυθρόλευκοι» δεν αγχώθηκαν στον εναπομείναντα χρόνο, κόβοντας πρώτοι το νήμα του τερματισμού με 62-72.

Οι συνθέσεις:

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Νέβεν Σπάχια): Λαμάρ Πίτερς, Ραϊέστε 2, Μπάλντουιν 5 (1), Γκρέιντζερ 5 (1), Φοντέκιο 4, Ίνοκ 9, Κοστέλο 4, Άλεκ Πίτερς 18 (2), Γκιεντράιτις 12 (4), Κούρουτς 3 (1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 12 (1), Ντόρσεϊ 17 (3), Φαλ 6, Σλούκας 8 (2), Μάρτιν, Βεζένκοβ 15 (1), Πρίντεζης, Παπανικολάου 12 (4), Ζαν-Σαρλ, ΜακΚίσικ 2.

