Δημοπρασία: Πίνακας “ξεχασμένος” για χρόνια, πουλήθηκε… “χρυσάφι”

Η ιστορία του έργου που παρέμενε κρυμμένο επί πολλά χρόνια και το ποσό που “έπιασε” στην δημοπρασία.

Προς μεγάλη έκπληξη των ιδιοκτητών του, ένας πίνακας που εικονίζει έναν άγγελο και επί χρόνια ήταν κρυμμένος σε ένα διαμέρισμα στην Τουλούζη πουλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία έναντι 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Το έργο, που αποδόθηκε στον Γερμανό ζωγράφο Μπέρνχαρτ Στρίγκελ (1460-1528), φιλοτεχνήθηκε το 1520. Ήταν ανάμεσα σε ένα σωρό από άλλους πίνακες, πάνω σε ένα κρεβάτι, σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού, εξήγησε η Πολίν Μαρένζ, του οίκου δημοπρασιών Artpaugee.

Πέρσι το καλοκαίρι, στο πλαίσιο μιας καταγραφής των έργων για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής εταιρείας, οι ιδιοκτήτες ζήτησαν να εκτιμηθεί ο συγκεκριμένος πίνακας. «Όταν τον είδα, ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, για πίνακα πέντε αιώνων. Τον δώσαμε στον τεχνοκριτικό μας που τον πιστοποίησε», είπε η Μαρένζ.

Ο αγοραστής είναι μήπως το Μουσείο του Λούβρου του Άμπου Ντάμπι που πρόσφατα αγόρασε και το ταίρι του; «Ο αγοραστής δεν ήθελε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, είναι ένα ίδρυμα», απάντησε λακωνικά η Μαρένζ.

Οι δύο πίνακες, που εικονίζουν από έναν άγγελο ο καθένας, είναι κατά τα φαινόμενα τα δύο πλαϊνά τμήματα ενός ρετάμπλ, το κεντρικό μέρος του οποίου αγνοείται.

Η αρχική εκτίμηση για τον «Άγγελο με θυμιατό, με κίτρινο χιτώνα» ήταν 600-800.000 ευρώ.

Η οικογένεια που κατείχε τον πίνακα εδώ και πολλές γενιές, τον αποκαλούσε «Άγγελο προστάτη της οικογένειας». Ήξεραν ότι είχε κάποια αξία, αλλά δεν υποψιάζονταν καν ότι ήταν τόσο μεγάλη.

Ο πίνακας αυτός εμφανίστηκε στη Γαλλία για πρώτη φορά το 1816, όταν χωρίστηκε από το ταίρι του. Ο Μπέρνχαρτ Στρίγκελ ήταν ο προσωπογράφος του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού Α΄ (1459-1519).

