Κύπελλο Αγγλίας - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: αποκλεισμός σοκ στην 4η φάση

“Μπαμ” στο βρετανικό ποδόσφαιρο από τον απροσδόκητο αποκλεισμό των “κόκκινων διαβόλων”.

Με... βόμβα μεγατόνων ξεκίνησε η 4η φάση του Κυπέλλου Αγγλίας, καθώς η Μίντλεσμπρο απέκλεισε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επικρατώντας στο «Ολντ Τράφορντ» με 8-7 στη διαδικασία των πέναλτι (κανονικός αγώνας και παράταση 1-1).

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ξόδεψαν αμέτρητες ευκαιρίες (30 τελικές στα 120 λεπτά), έχασαν πέναλτι με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 20' (άουτ), είχαν ένα απίστευτο δοκάρι με τον Μπρούνο Φερνάντες σε... κενή εστία στο 72' κι εντέλει το «πλήρωσαν» ακριβά στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, έχοντας ως «μοιραίο» παίκτη τον Άντονι Ελάνγκα, ο οποίος αστόχησε στην 8η εκτέλεση (πάνω από τα δοκάρια).

Ο Σάντσο με εντυπωσιακό πλασέ έδωσε προβάδισμα στη Γιουνάιτεντ, όμως η «Μπόρο» δεν το παράτησε το ματς και ισοφάρισε στο 64' με τον Κρουκς. Το ματς πήγε στην παράταση χωρίς να αλλάξει κάτι στο φωτεινό πίνακα και στη διαδικασία των πέναλτι χρειάστηκαν συνολικά 16 εκτελέσεις, μέχρι να αναδειχθεί νικητής.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν απόλυτα εύστοχοι (8 στα 8), την ώρα που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε εντέλει τον πικρό αποκλεισμό -χάνοντας ακόμη έναν εφετινό στόχο- καθώς ο 19χρονος Σουηδός φορ, Άντονι Ελάνγκα δεν φάνηκε αντίστοιχα ψύχραιμος στο τελευταίο πέναλτι, πληρώνοντας εν πολλοίς και την απειρία του...

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

ΜακΝάιρ 0-1

Μάτα 1-1

Παγιέρο 1-2

Μαγκουάιρ 2-2

Χάουσον 2-3

Φρεντ 3-3

Ταβερνιέ 3-4

Κρ. Ρονάλντο 4-4

Μπάμπα 4-5

Φερνάντες 5-5

Γουάτμορ 5-6

ΜακΤόμινεϊ 6-6

Φράι 6-7

Νταλότ 7-7

Πέλτιερ 7-8

Ελάνγκα άουτ ?

