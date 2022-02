Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: “μαύρο ορόσημο” για τους θανάτους

Ακόμη ένα θλιβερό ψυχολογικό φράγμα έσπασαν οι απώλειες ανθρώπινων ζωών στην χώρα που έχει πληρώσει “βαρύ τίμημα” στην πανδημία.

Στις ΗΠΑ ξεπεράστηκε χθες Παρασκευή το τραγικό ορόσημο των 900.000 θανάτων ασθενών λόγω επιπλοκών της COVID-19, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η χώρα ξεπερνούσε το μακάβριο ορόσημο των 800.000 θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού στα μέσα του Δεκεμβρίου, μόλις ενάμιση μήνα πριν.

Τον προπερασμένο μήνα η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με κύμα μολύνσεων που αποδόθηκε στην πιο μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον του SARS-CoV-2. Τα κρούσματα έφθασαν σε επίπεδα ρεκόρ.

Οι μολύνσεις από την Όμικρον βρίσκονται το τρέχον διάστημα σε πτώση μεν, αλλά ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται, έχει φθάσει κατά μέσον όρο τους 2.400 την ημέρα, κατά τα δεδομένα των αμερικανικών υγειονομικών αρχών.

Και ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία «παραμένει υψηλός, ωθώντας στα όριά τους τις δυνατότητές μας να παρέχουμε ιατρικές φροντίδες και το υγειονομικό προσωπικό μας σε ορισμένες περιοχές», τόνιζε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η Ροσέλ Ουαλένσκι, η διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), της κυριότερης ομοσπονδιακής υπηρεσίας δημόσιας υγείας.

Η άνοδος της καμπύλης των θανάτων τείνει να ακολουθεί, μερικές εβδομάδες μετά, τις εξάρσεις των κρουσμάτων, στοιχείο που εξηγεί τη φαινομενική ασυνέπεια ανάμεσα στους δύο δείκτες.

«Σήμερα, η χώρας μας πέρασε ακόμη ένα τραγικό ορόσημο», ήταν η αντίδραση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος απέτισε φόρο τιμής στους 900.000 Αμερικανούς που χάθηκαν και στις οικογένειές τους.

«Έχουμε τώρα περισσότερα εργαλεία παρά ποτέ για να σώσουμε ζωές και να πολεμήσουμε αυτόν τον ιό», πρόσθεσε, καλώντας για ακόμη μια φορά τους συμπατριώτες του να εμβολιαστούν ή να λάβουν την αναμνηστική δόση τους.

Οι θάνατοι συνεχίζουν να αυξάνονται με τρομακτικό ρυθμό παρότι παρέχονται δωρεάν αποτελεσματικά και ευρέως διαθέσιμα εμβόλια κατά της COVID-19 στις ΗΠΑ, όπου μολαταύτα μόλις το 64% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί πλήρως.

Σε απόλυτα μεγέθη, οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα η οποία καταγράφει τα περισσότερα θύματα της πανδημίας, μπροστά από τη Βραζιλία και την Ινδία, σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς των κυβερνήσεων.

Η υγειονομική κρίση έχει επισήμως στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 5,7 εκατομμύρια ανθρώπους σε παγκόσμια κλίμακα από τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2019, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου ως χθες Παρασκευή το μεσημέρι.

Όμως, όπως έχει τονίσει επανειλημμένα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), στην πραγματικότητα τα θύματα πιθανόν είναι διπλάσια, αν όχι τριπλάσια.?

