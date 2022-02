Κόσμος

Αεροπορικό δυστύχημα στο Περού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια αεροπορική τραγωδία, κοντά στις Γραμμές των Νάσκα.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη αεροσκάφος τουρισμού που εκτελούσε πτήση πάνω από τις παγκοσμίως γνωστές Γραμμές των Νάσκα, εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο του Περού, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, νεκροί είναι πέντε τουρίστες (τρεις Ολλανδοί, δύο Χιλιανοί) και τα δύο μέλη του πληρώματος (Περουβιανοί).

Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με εκπροσώπους των πρεσβειών της Ολλανδίας και της Χιλής.

Το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών του Περού ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου ότι το αεροσκάφος Cessna 207 συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο Μαρία Ράιχε, στην πόλη Νάσκα.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», συνόψισε, συμπληρώνοντας ότι τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται.

Ο διοικητής της αστυνομίας στη Νάσκα, o Έντγκαρ Εσπινόσα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή του στο έδαφος.

Οι Γραμμές Νάσκα, από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα στο Περού, έχουν ενταχθεί στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ο αρχαιολογικός χώρος είναι γνωστός παγκοσμίως για τα εκατοντάδες γιγαντιαία γεωγλυφικά που χρονολογούνται πριν από 2.000 χρόνια και απεικονίζουν, μεταξύ άλλων, ένα κολιμπρί, μια μαϊμού, μια αράχνη, έναν πελεκάνο και μια φάλαινα.

Την προστατευόμενη περιοχή, έκτασης 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην έρημο Νάσκα, που απέχει 450 χλμ. νότια της πρωτεύουσας, της Λίμας, επισκέπτονται κάθε χρόνο πολλοί τουρίστες, κυρίως από αέρος, με πτήσεις που τους επιτρέπουν να θαυμάσουν από ψηλά τα εντυπωσιακά αρχαία γεωγλυφικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατασχέσεις: “απειλή” για 1,3 εκατομμύρια πολίτες

Νεαρός κρατούμενος πέθανε από ανακοπή

Νεκρός 44χρονος από φωτιά σε σπίτι