Κοινωνία

Θείος Άλκη στον ΑΝΤ1: είδατε με τι θυμό κατέβασε το μαχαίρι ο δράστης; (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει με όσα λέει στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”, ο θείος του άτυχου 19χρονου, που δολοφονήθηκε στην Θεσσαλονίκη.

Συγκλόνισε με το ύφος, τα λόγια και το ήθος του ο θείος του αδικοχαμένου Άλκη, που δολοφονήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της «τυφλής» ομαδικής βίας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως επεσήμανε ο θείος του 19χρονου, «δεν θα ξεχάσουμε εμείς και δεν πρέπει να ξεχάσουν και άλλοι».

Ο θείος του Άλκη, είναι εκείνος που κλήθηκε να κάνει την αναγνώριση της σορού του. Όπως είπε «δεν ήθελα να το πιστέψω, να δω τον ανιψιό μου εκεί μέσα, σε μια σακούλα, σε ένα παγωμένο φορείο».

«Άκουσα ότι θα δοθεί το όνομα του στον δρόμο, όπου έγινε το φονικό. Αυτό είναι θετικό, θα περνούν οι άνθρωποι από εκεί και θα θυμούνται τι έγινε. Πρέπει να κάνουν ότι πρέπει αυτοί που είναι σε θέσεις-«κλειδιά» για να μην υπάρχει οπαδική βία. Δεν πρέπει να θρηνήσουμε άλλα παιδιά», ανέφερε ο θείος του 19χρονου.

‘Όπως σημείωσε, εμφανώς ταραγμένος, «δεν είναι δυνατόν να κάθεται το παιδί στα σκαλιά και να τον σκοτώνουν. Είδατε με τι θυμό κατέβασε το μαχαίρι; Μακάρι να ήμουν εγώ εκεί να φάω τις μαχαιριές».

Όπως τόνισε «Παρ’ όλα αυτά, ο πατέρας του θέλει να δει να γίνεται ένας φιλικός αγώνας και να δει τους ανθρώπους ενωμένους».

Σχετικά με τον χαρακτήρα και τα όνειρα του άτυχου Άλκη, που «έσβησαν» απότομα και πρόωρα, ο θείος του είπε «Χάνετε που δεν τον γνωρίσατε. Εγώ τον γνώρισα τα τελευταία 2-3 χρόνια στο Λύκειο της Βέροιας και είδα τι παιδί ήταν. Ήταν ο καλύτερος φίλος του πατέρα του, αυτό λέει πολλά. Μου έλεγε τας όνειρα του, τις φιλοδοξίες του και βρήκε τόσο άδικο τέλος».

«Ήταν στο πρώτο έτος στο ΑΠΘ. Έλεγε σε ποια εταιρεία να πάει να δουλέψει, ασχολιόταν με τα ηλεκτρονικά, ήξερε από κομπιούτερ και συζητούσαμε τι επρόκειτο να κάνει», είπε βουρκωμένος ο θείος του 19χρονου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατασχέσεις: “απειλή” για 1,3 εκατομμύρια πολίτες

Νεαρός κρατούμενος πέθανε από ανακοπή

Νεκρός 44χρονος από φωτιά σε σπίτι