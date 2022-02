Οικονομία

Ηλεκτρικές συσκευές: Έως 50% η επιδότηση για απόσυρση

Πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Ποιες συσκευές αφορά. Ποια θα είναι η διαδικασία.

Έως τα μέσα του έτους θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα για την αντικατάσταση των παλιών ηλεκτρικών συσκευών με νέες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ανέφερε o υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Το πρόγραμμα αφορά κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύκτες και προβλέπει ως προϋπόθεση την ανακύκλωση των παλιών συσκευών.

Τα ποσοστά ενίσχυσης θα κυμαίνονται από 30-50% ανάλογα με το εισόδημα με ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εκτιμάται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 200 χιλιάδες νοικοκυριά και θα αντικατασταθούν 380.000 ηλεκτρικές συσκευές.

