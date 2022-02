Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: “βόμβα” Κούγια για φωτογραφία - “φωτιά” και τους ασύλληπτους δράστες (βίντεο)

Η αποστροφή για “ διοικήσεις των συνδέσμων που φορούν κουκούλες ” και όσα υποστηρίζει ο συνήγορος της οικογένειας του άτυχου 19χρονου ό,τι τον ανησυχούν από την εξέλιξη των ερευνών.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε το Σάββατο ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος της οικογένειας του Άλκη, που δολοφονήθηκε στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος εκπροσωπεί νομικά και τους δύο φίλους του άτυχου 19χρονου, που τραυματίστηκαν στην ίδια επίθεση.

Ως διοικητικός παράγοντας του ποδοσφαίρου, ο Αλέξης Κούγιας αναφέρθηκε στην εμπειρία του και από την Λάρισα και όσα γίνονταν πέριξ της ΑΛΕ όταν ανέλαβε την ομάδα.

Αναφερόμενος γενικότερα στους συνδέσμους οπαδών είπε πως «οι διοικήσεις των συνδέσμων είναι με κουκούλες, δεν βλέπεις πρόσωπα» και συμπλήρωσε πως τα μέλη των συνδέσμων, που πλέον λειτουργούν ως «επιχειρήσεις», όπως ανέφερε, πολύ συχνά εμπλέκονται σε εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, εκβιασμούς, «προστασία» σε μαγαζιά κτλ.

Συμπλήρωσε πως πρέπει να γίνουν νόμιμοι όλοι οι σύνδεσμοι, επισημαίνοντας ακόμη πως «το θέμα είναι και ποιος είναι ο πρόεδρος της ομάδας. Αν έχει ο πρόεδρος της ομάδας κάνει λεφτά από λαθρεμπόριο καυσίμων ή ναρκωτικών, δεν πρόκειται να καταγγείλεις κανέναν».

Σε ότι αφορά την έρευνα για την εξιχνίαση της δολοφονίας του Άλκη, ο Αλέξης Κούγιας είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» πως «Με ανησυχεί ότι αργεί η σύλληψη των υπόλοιπων εμπλεκόμενων στην επίθεση. Μιλάμε για την Θεσσαλονίκη, όχι για την Νέα Υόρκη. Είναι μια πόλη που ξέρουν οι πάντες τα πάντα. Ειδικά αφότου βρέθηκε και αυτός ο χώρος και όσα βρέθηκαν σε αυτόν».

«Εμένα χθες μου ήρθε μια είδηση που με έχει συγκλονίσει. Μου έστειλαν μια φωτογραφία με τον φερόμενο ως δολοφόνο του Άλκη. Δίπλα του είναι ο γιός μιας ανώτερης αξιωματικού του Τμήματος Αθλητικής Βίας της Θεσσαλονίκης. Θα την θέσω υπόψη των Αρχών την φωτογραφία αυτή», είπε ο Αλέξης Κούγιας, εγείροντας σειρά ερωτημάτων για την συσχέτιση της φωτογραφίας ή μη, με την εξέλιξη των ερευνών.

Ο Αλέξης Κούγιας είπε ακόμη πως «Με ανησυχεί ότι δεν έχουν συλλάβει τους υπολοίπους δολοφόνους και ότι χωρίστηκε η δικογραφία για τα όπλα στην «γιάφκα», χωρίς να ελεγχθούν για DNA και άλλα στοιχεία και πήγαν κατηγορούμενο τον φερόμενο ως δολοφόνο για αυτά», αναφέροντας πως κατά την γνώμη του εμπλέκονται ακόμη έως 7 άτομα στην επίθεση στον άτυχο Άλκη και τους φίλους του.

Αμέσως μετά τον Αλέξη Κούγια, για το φλέγον θέμα της οπαδικής βίας μίλησαν ο κ. Νίκος Κωνσταντίνου και η κλινική ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη, η οποία σημείωσε πως απαρχή ακόμη και για τα ξεσπάσματα βίας από τους φανατικούς οπαδούς, είναι συχνά βία που έχουν βιώσει στο οικογενειακό τους περιβάλλον, κυρίως κατά την παιδική τους ηλικία.

Ο Νίκος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στην τραγική απώλεια του γιού του Νάσου, ο οποίος έχασε την ζωή του το 2017 στην Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, «ο Νάσος πήγε στην Θεσσαλονίκη για δουλειά και είπε να δει και τον ημιτελικό του Κυπέλλου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Το επόμενο πρωί θα πετούσε για την Κύπρο, αλλά.. δεν τον άφησαν».

«Έξω από τον σύνδεσμο του Ηρακλή, τον κυνήγησαν επτά άτομα, μαζί με τους τρεις φίλους του, με τους οποίους πήγαιναν στην περιοχή του πανεπιστημίου. Δεν ξέρω αν πήγαν να κυνηγήσουν απευθείας τα δικά μας παιδιά ή άλλους» είπε ο χαροκαμένος πατέρας, υπενθυμίζοντας πως το παιδί του σκοτώθηκε στην προσπάθεια του να ξεφύγει από τους χούλιγκαν, καθώς παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Όπως είπε, οι δύο από τους κατηγορούμενους που τελικώς καταδικάστηκαν, κυκλοφορούν ελεύθεροι, καθώς άσκησαν έφεση στην δικαστική απόφαση.

