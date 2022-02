Οικονομία

Τουρισμός - Κικίλιας: εντυπωσιακή αύξηση στην ζήτηση για το 2022 (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τις κρουαζιέρες, το αυξημένο ενδιαφέρον για διακοπές στην Ελλάδα και την συμβολή του τουρισμού στα οικογενειακά εισοδήματα. Γιατί ζητά “συμφωνία κυρίων” κατά της οπαδικής βίας.

«Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε υποχωρήσει και έχουμε δεχθεί να υπάρχουν υπόγειες διαδρομές γκάνγκστερ που έχουν μικρή και ισχνή σχέση με οπαδούς. Αυτό δεν λύνεται σε επίπεδο Υφυπουργείου Αθλητισμού. Λύνεται από όλα τα κόμματα και από τους ισχυρούς άνδρες των ΠΑΕ και των ΚΑΕ. Όλοι αυτοί πρέπει να βρεθούν σε έναν χώρο και να κάνουν μια “συμφωνία κυρίων” που θα τηρηθεί. Μετά είναι που θα πρέπει να αναλάβει δράση η Αστυνομία», είπε στον ΑΝΤ1 ο Βασίλης Κικίλιας, σχολιάζοντας τις εξελίξεις και τις αποκαλύψεις για την υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη, στην Θεσσαλονίκη.

Ο Υπουργός Τουρισμού, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» αναφέρθηκε στην καλή πορεία της «βαριάς βιομηχανίας» της Ελλάδας το προηγούμενο έτος, λέγοντας πως ο τουρισμός «έδωσε έσοδα στην μέση ελληνική οικογένεια, έσοδα παραπάνω στην ελληνική οικονομία. Οι προβλέψεις για το 2021 ήταν 5-6 δις ευρώ και είχαμε διπλάσιο ποσό εισπράξεων. Αυτά τα χρήματα έφθασαν τελικώς στην μέση ελληνική οικογένεια. Οι προβλέψεις για το 2022 είναι τέτοιες που μπορούν να αποτελέσουν ένα ανάχωμα στην παγκόσμια κρίση ανατιμήσεων».

Σε ότι αφορά τις προκρατήσεις και τις προβλέψεις για το 2022, ο Βασίλης Κικίλιας είπε πως «Όλοι οι μεγάλοι tour operators και οι αεροπορικές εταιρείες ζητούν περίπου 50% παραπάνω θέσεις, ταξιδιώτες και να συμφωνήσουν για τα slots των αεροδρομίων. Εγώ περιμένω να δω πόσο από αυτό θα υλοποιηθεί, αλλά αν δει κανείς τις προκρατήσεις στα ξενοδοχεία και στο e-booking, στο digital booking για τις πρώτες μέρες του 2022, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι 1η Μαρτίου, γιατί φέτος το καλοκαίρι θα ξεκινήσει από την άνοιξη. Περιφέρειες, Δήμοι, ξενοδοχεία, ιδιωτικός τομέας, οργανωμένες παραλίες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όλοι, οφείλουν να δουλέψουν μαζί. Δεν είναι μια προσπάθεια που κάνει η ελληνική Κυβέρνηση. Είναι προσπάθεια που κάνει η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, για να έχουμε υψηλού επιπέδου Τουρισμό, βιώσιμο Τουρισμό, που θα «γυρίσει» εισόδημα στη μέση ελληνική οικογένεια».

Ακόμη, ο Βασίλης Κικίλιας αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 πως «θα ζητήσω από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, την προσαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και την χαλάρωση όπου γίνεται, ώστε να ενισχυθεί ο συνεδριακός τουρισμός, ώστε η Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα που θα επανεκκινήσει τον συνεδριακό τουρισμό που έχει πληγεί παγκοσμίως».

Εν τω μεταξύ, σε δήλωση της Τομεάρχη Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνας Νοτοπούλου, αναφέρεται «τα επίσημα στοιχεία για τις πληρότητες των τουριστικών καταλυμάτων, όπως προκύπτουν από την εβδομαδιαία έρευνα του χειμερινού παρατηρητηρίου του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), έρχεται να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις των ενώσεων ξενοδόχων προ δυόμιση εβδομάδων. Τα μεγέθη είναι αποκαλυπτικά. Η μέση πληρότητα 15,2% στο σύνολο των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας, αλλά και η χαμηλή μέση τιμή διανυκτέρευσης, είναι ενδεικτικές της δύσκολης κατάστασης που βιώνουν τα καταλύματα τόσο του ορεινού όγκου και των χειμερινών προορισμών, όσο και των αστικών κέντρων. Οι κραυγές αγωνίας όμως των επιχειρηματιών και των εργαζομένων του κλάδου πέφτουν στο κενό! Καλούμε τον Υπουργό Τουρισμού να πάψει να εμπαίζει τους ανθρώπους του τουρισμού με θριαμβολογίες και εκτιμήσεις που δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Καλούμε την Κυβέρνηση της Ν.Δ να λάβει άμεσα και γενναία μέτρα στήριξης για να σωθεί ο ελληνικός τουρισμός».

