Καιρός: Πού έδειξε το θερμόμετρο -11,1 βαθμούς

Σε ποιες περιοχές καταφράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Παγετός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το θερμόμετρο να πέφτει σήμερα νωρίς το πρωί κάτω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που κατέγραψαν οι σταθμοί του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ήταν σε Νευροκόπι, Φλώρινα και Κοζάνη.

Αναλυτικότερα, στο Νευροκόπι (-11,1 βαθμοί Κελσίου), στο Περιθώρι Νευροκοπίου (-10,9), στο Μεσόβουνο Κοζάνης (-9,7), στη Φλώρινα (-9,1), στο Φαράγγι Μοιρών Φλώρινας (-8,1), στο Νέο Καύκασο Φλώρινας (-8,1), στο Βώλακα Νευροκοπίου (-8,1) και στη Βλάστη Κοζάνης (-7,5 βαθμοί).

