ABN AMRO World - Τσιτσιπάς: πρεμιέρα με τον Φοκίνα

Ο Έλληνας τενίστας, που είναι στο Νο1 του ταμπλό των συμμετεχόντων στο τουρνουά, φαίνεται πως θα έχει εύκολη αρχή. Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του στην συνέχεια της διοργάνωσης.

Στο Νο 1 του ταμπλό τοποθετήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κλήρωση του ABN AMRO World Tennis Tournament του Ρότερνταμ και στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει το 22χρονο Ισπανό Αλεχάνδρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, ο οποίος βρίσκεται στο Νο47 της παγκόσμιας κατάταξης. Τσιτσιπάς και Φονίκα έχουν αντιμετωπίσει μία φορά ο ένας τον άλλον και συγκεκριμένα στα προημιτελικά του Μonte Carlo Masters 2021. Η κλήρωση διενεργήθηκε με τέσσερις ώρες καθυστέρηση τη νύχτα της Παρασκευής (4/2).

Αν ξεπεράσει το εμπόδιο του Φοκίνα στον πρώτο γύρο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρει αντίπαλο στον 2ο γύρο έναν εκ των Τζορτζ Λόιντ Χάρις (Νο34) και Ιλία Ιβάσκα (Νο48).

Πιθανός αντίπαλος του "Tsitsifast" στα προημιτελικά είναι ο Νο8 του ταμπλό, Νικολόζ Μπασιλασβίλι (Νο21), ο οποίος θα παίξει στον 1ο γύρο με τον Μακένζι ΜακΝτόναλντ. Αν φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, ο Τσιτσιπάς πιθανότατα να βρει απέναντί του έναν εκ των Χούμπερτ Χουρκάτς (Νο4 του ταμπλό) και Ντένις Σαποβάλοφ (Νο5 του ταμπλό).

Πιθανοί αντίπαλοι του Τσιτσιπά στον τελικό είναι οι Αντρέι Ρουμπλέφ και Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ, που μπορούν να παίξουν αντίπαλοι μόνο στα ημιτελικά. Ο Ρουμπλέφ βρίσκεται στο Νο2 και θα κάνει ντεμπούτο απέναντι σε έναν τενίστα που προέρχεται από τα προκριματικά.

Στον 2ο γύρο θα παίξει με έναν εκ των Σουνγού Κβον (Νο55) και Άρθουρ Ρίντερνεχ (Νο60). Στα προημιτελικά διασταυρώνεται με το Νο 7 του ταμπλό Ασλάν Καράτσεφ. Το Νο 3 του ταμπλό, Οζέρ Αλιασίμ, μπορεί να παίξει στον 2ο γύρο με τον Αντι Μάρει και στα προημιτελικά τίθεται αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Κάμερον Νόρι και Κάρεν Κατσάνοφ.

