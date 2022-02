Κοινωνία

Μαρούσι: Διαρροή φυσικού αερίου - Κλειστοί δρόμοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στο Μαρούσι για διαρροή φυσικού αερίου. Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Διακόπηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεσογείων, στο Μαρούσι και ειδικότερα από τη συμβολή της με την οδό Ειρήνης έως την Εθνικής Αντιστάσεως, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου από αγωγό.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες,πρόκειται για μικρή διαρροή αερίου, η οποία προκλήθηκε όταν συνεργείο της ΕΥΔΑΠ μετέβη για να αποκαταστήσει βλάβη σε αγωγό.

Τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε διαρροή νερού και σήμερα οι κάτοικοι διαπίστωσαν ότι μυρίζει έντονα αέριο. Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής για την αποκατάσταση του προβλήματος και έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: “βόμβα” Κούγια για φωτογραφία - “φωτιά” και τους ασύλληπτους δράστες (βίντεο)

Δημοπρασία: Πίνακας “ξεχασμένος” για χρόνια, πουλήθηκε… “χρυσάφι”

Κρήτη: βιασμός ανήλικης από τον σύζυγο της αδελφής της