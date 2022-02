Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Λύματα: Αυξητική ξανά η τάση του ιικού φορτίου στη Θεσσαλονίκη

Τι έδειξε η εβδομαδιαία επιδημιολογική ανάλυση του ΑΠΘ.

Αυξητική παραμένει η τάση συγκέντρωσης του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης και στις τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ (επισυνάπτονται) έπειτα από μία περίοδο δύο εβδομάδων που το ιικό φορτίο φάνηκε να σταθεροποιείται γύρω από ένα υψηλό επίπεδο, η τάση από την περασμένη Δευτέρα και μετά έγινε ξεκάθαρα αυξητική.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή, της Τετάρτης.

02/02/2022 και της Τρίτης 03/02/2022 είναι:

-Αυξημένη (+21%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 31/01/2022 και της Τρίτης 01/02/2022.

-Αυξημένη (+35%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 26/01/2022 και Πέμπτης 27/01/202

«Η υπερμεταδοτικότητα του στελέχους Όμικρον είναι το στοιχείο που ερμηνεύει ότι το ιικό φορτίο βρίσκεται σε αυτό το υψηλό επίπεδο, ότι υπάρχει τόσο μεγάλη διασπορά στην κοινότητα. Δεν είναι μία δυναμική που μπορεί να αντιστραφεί από τη μία μέρα στην άλλη. Σε σχέση με τους σκληρούς δείκτες της πανδημίας είναι πολύ σημαντικό ότι στις μετρήσεις βλέπουμε αποκλιμάκωση της παρουσίας του νοσογόνου στελέχους Δέλτα. Αργή μεν, αλλά κρίσιμη για την βελτίωση της εικόνας στα νοσοκομεία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Σε ό,τι αφορά την προβολή των μετρήσεων του ΑΠΘ σε σχέση με τα ημερήσια κρούσματα που ανακοινώνονται από τον ΕΟΔΥ ο καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ, Θοδωρής Καραπάντσιος εξήγησε ότι «υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι μολύνσεις με τον ιό να είναι αρκετά περισσότερες από αυτές που καταγράφονται ως κρούσματα από την ιατρική επιτήρηση».

«Αυτό συμφωνεί ως ένα σημείο με την δυσανάλογα μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού θετικότητας στα τεστ που γίνονται στην πόλη σε σχέση με τη μικρότερη αύξηση του αριθμού των δηλωθέντων κρουσμάτων. Το πρόβλημα όμως είναι σύνθετο, γιατί δεν υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία για πιθανή διαφοροποίηση του μεγέθους ιικού φορτίου μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, καθώς και μεταξύ ηλικιακών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών», διευκρίνισε.

Ερωτηθείς σχετικά τα ποσοστά των παραλλαγών του ιού ο αναπληρωτής καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ Χρυσόστομος Δόβας απάντησε: «Η αποκλιμάκωση του στελέχους Δέλτα συνεχίζεται με αργό ρυθμό. Με βάση τον μέσο όρο των 7 προσφάτων μετρήσεων στα λύματα, το ιικό φορτίο του στελέχους Δέλτα έχει μειωθεί κατά 12 φορές σε σχέση με την κορύφωση του στις 25/11/2021, ενώ το στέλεχος Όμικρον έχει επικρατήσει σε ποσοστό 91%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεθοδολογία που αναπτύξαμε στην ομάδα του ΑΠΘ για την ποσοτική εκτίμηση της παρουσίας του στελέχους Όμικρον στα λύματα έχει υποβληθεί προς δημοσίευση σε έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό και ταυτόχρονα έχει κατατεθεί σε αναγνωρισμένο επιστημονικό καταθετήριο (medRxiv) για άμεση πρόσβαση από άλλους επιστήμονες. Παράλληλα, με βάση την ίδια μεθοδολογία, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε και δεύτερη μέθοδο για την ειδική ποσοτική εκτίμηση του Δέλτα στα λύματα, λόγω της εμμονής και της σημαντικής επίπτωσης του στελέχους αυτού στην κοινότητα».

Σχετικά με τις καιρικές συνθήκες και πώς αυτές μπορεί να επηρεάζουν τις μετρήσεις στα λύματα η επικεφαλής της ομάδας υποδοχής των λυμάτων στο ΑΠΘ, από το Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ Δρ. Μαρία Πεταλά διευκρίνισε: «Την περίοδο αυτή αποδείχτηκε η σημασία της εγκατάστασης από την ΕΥΑΘ του online μετρητή φυσικοχημικών παραμέτρων στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης. Χαμηλότερες θερμοκρασίες στο λύματα επηρεάζουν σημαντικά το διαλυμένο οξυγόνο, καθώς και την κινητική της προσρόφησης στα αιωρούμενα στερεά οπότε αλλοιώνουν την ανιχνεύσιμη ποσότητα του ιού".

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Η μοριακή μέθοδος real-time PCR, που ανέπτυξε η Ομάδα του ΑΠΘ, έχει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζει επιλεκτικά το τμήμα του γονιδιώματος που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη ακίδα του στελέχους Όμικρον.

