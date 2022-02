Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη - Άρης: Η ΚΑΕ τιμά την μνήμη του με μία συγκινητική κίνηση

Τη μνήμη του αδικοχαμένου Αλκη Καμπανού, με μια ακόμη κίνηση, αποφάσισε να τιμήσει η ΚΑΕ Άρης.

Οι «κιτρινόμαυροι», όπως γνωστοποίησαν, θα αποσύρουν το νούμερο 19, το οποίο παραπέμπει στην ηλικία του αδικοχαμένου 19χρονου φιλάθλου της ομάδας, από τις φανέλες του τμήματος, ώστε να μη φορεθεί ποτέ ξανά από καλαθοσφαιριστή του Αρη.

Στη σχετική ανακοίνωση από τους Θεσσαλονικείς, αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Αρης ανακοινώνει ότι, ως ελάχιστο φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Άλκη Καμπανό, αποσύρει το νούμερο 19. Οι μέρες περνούν, αλλά ο νους ακόμα δε χωρά ότι ο Άλκης δεν είναι πια ανάμεσά μας, πληρώνοντας με τον πιο βάναυσο και απάνθρωπο τρόπο την αγάπη του για τον ΑΡΗ. Εκτός από τις υπόλοιπες δράσεις της, η ΚΑΕ Αρης θεωρεί υποχρέωσή της να μη φορέσει ποτέ ξανά καλαθοσφαιριστής της ομάδας τη φανέλα με το νούμερο 19, το οποίο παραπέμπει στην ηλικία στην οποία ο Άλκης έφυγε από τη ζωή».

Υπενθυμίζεται, αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Αρης, αποτελούμενη απο προπονητές και παίκτες της ομάδας θα μεταβεί, μετά τη σημερινή προπόνηση, στο σημείο όπου δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (1/2), στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, ο Αλκης Καμπανός, για να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του. Οι κινήσεις σε αυτό το πνεύμα θα συνεχιστούν τη Δευτέρα (7/2), στο εξ’ αναβολής παιχνίδι, για την 11η αγωνιστική της Basket League, με τον Ολυμπιακό (7/2).

Πριν από το τζάμπολ του παιχνιδιού, στο Αλεξάνδρειο, ειδικότερα, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τον Αλκη Καμπανό και θα προβάλλονται από τις ηλεκτρονικές πινακίδες του «Nick Galis Hall» τα τελευταία λόγια του δολοφονημένου νεαρού: «Σας παρακαλώ μη με χτυπάτε άλλο». Αυτό θα αναγράφεται και στις φανέλες προθέρμανσης των δύο ομάδων, οι οποίες θα αγωνιστούν με πένθος στις εμφανίσεις τους. Στο 19ο λεπτό, ακόμη, θα γίνει διακοπή, προκειμένου οι παίκτες και τα τεχνικά επιτελεία του Αρη και του Ολυμπιακού να αφήσουν λουλούδια σε μία φανέλα του Αρη με το νούμερο 19 και όνομά του Αλκη Καμπανού. Η φανέλα θα παραδοθεί στους γονείς του, στη Βέροια, μετά από τη λήξη της αναμέτρησης.

Την προσεχή Πέμπτη (10/2), επιπλέον, ο αντιπρόεδρος τη ΚΑΕ Αρης και πρόεδρος του ΑΣ Αρης, Λευτέρης Αρβανίτης θα συναντηθεί, για το ζήτημα της δολοφονίας του Αλκη Καμπανού, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο.

