Ανττικά φάρμακα: Επίσκεψη Πλεύρη στον ΕΟΠΥΥ για την διανομή τους (εικόνες)

Επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο σημείο αποθήκευσης και διανομής των αντιιικών θεραπειών κατά του κοροναϊού.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης βρέθηκε σήμερα στις αποθήκες του ΕΟΠΥΥ, όπου φυλάσσονται οι ειδικές αντιιικές θεραπείες κατά της Covid-19.

Το καινοτόμο φάρμακο φυλάσσεται σε ειδικές αποθήκες και διατίθεται μέσω του ΕΟΠΥΥ, ενώ φτάνει στα χέρια των ασθενών στο σπίτι, μέσω κούριερ, χωρίς περιττή ταλαιπωρία των οικογενειών.

«Η διανομή των φαρμάκων κατ’οίκον είναι μια καινοτόμος διαδικασία για την εξυπηρέτηση του ασθενούς που θα ενδυναμωθεί», έγραψε ο ίδιος στο twitter.

Σήμερα στον ΕΟΠΥΥ συνεχίζεται η διανομή των θεραπειών για την αντιμετώπιση Covid-19.Η Διανομή των φαρμάκων κατ’οίκον είναι μια καινοτόμος διαδικασία για την εξυπηρέτηση του ασθενούς που θα ενδυναμωθεί.Η στρατηγική μας στον ΕΟΠΥΥ έχει στο επίκεντρο τον ασθενή ?@TKarpodini? pic.twitter.com/JPV8WYrc2C

— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) February 5, 2022

