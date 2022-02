Κόσμος

Κορονοϊός: Θετικός ο Ερντογάν - Το μήνυμά του στα social media

Θετική και η σύζυγός του, Εμινέ. Τι έγραψε στο twitter ο Τούρκος Πρόεδρος.

O Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι είναι θετικός στην COVID-19, με ανάρτησή του στα social media.

Οπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ερντογάν στο Twitter «σήμερα, το αποτέλεσμα του τεστ μας για τον COVID-19, το οποίο έκανα με τη γυναίκα μου μετά από ήπια συμπτώματα, ήταν θετικό. Ευτυχώς, έχουμε μια ήπια ασθένεια, μάθαμε ότι είναι μια παραλλαγή της Omicron.

Συνεχίζουμε την αποστολή μας. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας στο σπίτι. Αναμένουμε τις προσευχές σας».

Bugun hafif belirtiler uzerine esimle birlikte yapt?rd?g?m?z COVID-19 testimizin sonucu pozitif c?kt?. Omicron varyant? oldugunu ogrendigimiz hastal?g? hamdolsun hafif geciriyoruz.



Gorevimizin bas?nday?z. Cal?smalar?m?za evde devam edecegiz. Dualar?n?z? bekliyoruz.

— Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) February 5, 2022

